Мужчина приковал дочь цепью к сожителю и пошел под суд в Иркутской области
В Иркутской области вынесли приговор местному жителю. Он жестоко поступил с сожителем своей дочери, а затем приковал их обоих одной цепью, сообщили в региональном СК.
Как установили следователи, инцидент произошел 15 июля прошлого года в поселке Усть-Ордынский. Мужчина поссорился с молодым человеком, который сожительствовал с его дочерью, и нанес ему серьезные побои. В результате потерпевший получил травмы, включая переломы.
Однако на этом злоумышленник не остановился: он взял металлическую цепь и приковал ею парня к своей дочери. В течение длительного времени пара не могла свободно передвигаться — их перемещение ограничивалось верандой частного дома.
Суд признал фигуранта дела виновным. Инстанция назначила ему наказание в виде одного года принудительных работ.
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