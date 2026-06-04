Подросток предстанет перед судом за финансирование терроризма
В Кемеровской области завершили расследование громкого уголовного дела в отношении 17-летнего жителя. Подросток обвиняется в финансировании террористической организации, запрещенной на территории РФ.
Как пишет «Сiбдепо», по версии следствия, с ноября по декабрь 2025 года несовершеннолетний переводил деньги через собственный аккаунт в мессенджере. Для этого он использовал механизм платных «звездных реакций» под публикациями канала, который освещал деятельность террористической группировки.
Противоправные действия выявили сотрудники регионального управления ФСБ России. Следователи собрали достаточную доказательственную базу, в связи с чем материалы передали в суд для рассмотрения по существу.
На время расследования инстанция избрала в отношении несовершеннолетнего меру пресечения в виде домашнего ареста. Других подробностей нет.
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