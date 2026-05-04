Зарубивший топором изнасилованную россиянку и ее заступницу предстал перед судом
Суд в Ямало-Ненецком автономном округе приговорил местного жителя к пожизненному сроку за изнасилование и убийство двух женщин. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.
Следствие и суд установили, что 13 декабря 2025 года в селе Азовы мужчина вместе с двумя знакомыми распивал алкоголь. В ходе застолья он силой затащил одну из женщин в комнату и надругался над ней. Когда другая попыталась помочь несчастной, он начал наносить обеим удары топором по голове и телу, а одну из своих жертв также принялся душить.
Садиста признали виновным по статьям об изнасиловании и об убийстве двух лиц, совершенном с целью скрыть другое преступление. Ранее фигурант уже был неоднократно судим.
