Мужчина протаранил на грузовике ворота военкомата, чтобы попасть на СВО

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Житель Алтайского края решил отправиться в зону спецоперации, для этого он отправился в военкомат и протаранил его ворота на грузовике. Об этом сообщает региональное управление по обеспечению деятельности мировых судей.
Согласно предоставленным данным, мужчина из села Павловск поссорился с женой и сообщил ей, что отправится на спецоперацию, так как ему все надоело. Жена высмеяла его, тогда он, выпив коньяк, сел за руль своего грузовика и поехал в военкомат, чтобы выполнить супруге данное обещание.
Подъехав к военкомату, мужчина протаранил ворота и попал на территорию ведомства. Однако в какой-то момент отправляться на СВО он передумал и попытался скрыться, но был задержан сотрудниками ДПС.
После этого суд обязал выплатить его два штрафа в общем размере 34 тысячи рублей.
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Подъехав к военкомату, мужчина протаранил ворота и попал на территорию ведомства. Однако в какой-то момент отправляться на СВО он передумал и попытался скрыться, но был задержан сотрудниками ДПС.
После этого суд обязал выплатить его два штрафа в общем размере 34 тысячи рублей.
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Элина Позднякова