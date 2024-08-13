Суд оставил в силе приговор уральцу, напавшему на мальчика в шапке с буквой Z

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Суд оставил в силе приговор Александру Неустроеву, который получил три года колонии-поселения за нападение на мальчика в шапке с буквой Z. Об этом информирует РИА Новости.
«Без изменений по существу. Квалификация, вина и наказание в силе», — ответила собеседница агентства.
По ее словам, к месту отбытия наказания осужденный должен проследовать самостоятельно.
Александр Неустроев 21 апреля прошлого года около подъезда дома в Екатеринбурге в грубой и нецензурной форме оскорбил 11-летнего мальчика, назвав его «идиотом» и «придурком». В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, совершенном с угрозой применения насилия к гражданам, из-за ненависти к определенной социальной группе.
В 2023 году суд прекратил дело и назначил виновнику штраф в размере 7 000 рублей, однако прокуратура добилась пересмотра дела. В июне 2024 года суд приговорил Неустроева к трем годам колонии-поселения.
Ранее сообщалось, что в Москве двое мужчин повесили плакат с лозунгом «Украина, вперёд на Москву». Сообщается, что после этого они скрылись на автомобиле с Георгиевской лентой на лобовом стекле. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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