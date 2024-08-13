Менял имена, водил полицию за нос: как слепой спецназовец ГРУ руководил бандой из тюрьмы

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15 лет назад Валерий Вобликов стал героем криминальных новостей, обманув охрану и сбежав из СИЗО под видом другого человека. После поимки преступнику удавалось сбегать несколько раз. В материале «Радио 1» расскажем, как Вобликову регулярно удавалось водить полицейских за нос.
Особо опасенВалерий Вобликов родился в 1970 году во Фрунзе (сейчас Бишкек – столица Киргизии). В сети есть сведенья, что он служил в спецназе ГРУ и командовал взводом в Чечне. По информации КП-Новосибирск, позади у мужчины — пограничные войска в Киргизии.
После ухода в запас Вобликов поселился с супругой Еленой и двумя детьми в Новосибирске. В нулевые женщина работала продавцом, а сам Валерий якобы устроился охранником. Мужчина что-то «охранял», приносил деньги в дом, но «рабочими» подробностями с семьей не делился. Спустя многие годы Елена признавалась, что понимала, что он промышлял чем-то другим.
Позже семья перебралась в Еловкино – деревню в Новосибирской области. Там Валерий устроился учителем физкультуры, но педагогика оказалась не его коньком. Однажды он обокрал коллег, а спустя время организовал банду и начал нападать на коммерсантов.
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«Особо опасен, владеет приемами рукопашного боя, всеми видами оружия. Ранее проходил службу в подразделениях спецназа, неоднократно ранее совершал побег из-под конвоя», — было указано в ориентировке на Валерия Вобликова.
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Раскидал конвой и сбежалЗлоумышленники врывались в дома, связывали хозяев и обчищали дом. Если владельцы не говорили, где прячут самое ценное — их пытали.
Спустя время сообщников экс-учителя поймали, а ему самому удалось сбежать. Вобликов долго водил за нос правоохранителей, пользуясь ценной криминальной добычей: с помощью 40 бланков паспортов, украденных из паспортного стола, преступник несколько раз сменил ФИО.
Вобликов был схвачен 29 декабря 2005 года. Тогда во время этапиования он раскидал конвой и сбежал. Позже его снова задержали и доставили в СИЗО Новосибирска. Уже тогда был понятно, что дело ведется с хитрым и опасным преступником.
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Посидел «по-братски»В следующий раз сбежать арестанту помогла семья — жена ожидала в автомобиле рядом с изолятором, а младший брат преступника Дмитрий явился на свидание, взяв с собой поддельный документ «защитника», якобы выписанный судом.
На свидании братья поменялись одеждой, и Вобликов-старший вышел на свободу, сел к любимой в машину и уехал в Алтайский край. Пряталась парочка недолго, спустя месяц мужчину по ориентировке нашли и повязали в Барнауле.
Преступнику вменяли обвинения за кражи, грабежи, разбои, лишение человека свободы, хищение оружия и два убийства.
Суд назначил Вобликову 19 лет тюремного заключения. В 2015 году преступник начал жаловаться на проблемы со зрением и в результате его освободили как инвалида.
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Руководил нападением из колонииИзвестно, что Вобликов причастен к нападению на семью фермера Владимира Устинова из алтайского села Контошино. Изначально дело закрыли за истечением срока давности.
«Ко мне в дом ворвались четверо в масках. Это была банда, которая действовала очень жестко. Мы с женой случайно остались живы. Просто бандиты не увидели еще одного человека — сын тогда случайно заехал. А эти рассчитывали, что я один с супругой», — рассказал изданию КП-Новосибирск пострадавший.В 2019 году у дело открыли уже по другому составу: статья 162 — разбой. Выяснилось, что Вобликов из тюрьмы командовал нападением на семью.
«Пользовался связью, какими-то другими льготами. Он сам об этом говорил, хотя потом стал отрицать свои признательные показания. На самом деле – это настоящий зверь», — поделился Устинов.После возбуждения нового дела Вобликова на время следствия отправили под домашний арест. Пострадавший был не согласен с решением суда.
Однако приговор преступнику вынесли внушительный: за управление разбоем из колонии Вобликов получил 10 лет колонии. Сам он не явился на заседание, ожидая приговора под домашним арестом на правах инвалида.
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Когда стало известно, что надо возвращаться в места лишения свободы, Вобликов очередной раз сбежал. В ГУФСИН сообщили, что сотрудники отделения розыска установили его местоположение и задержали. Сопротивления он не оказывал. Скорее всего, за побег из-под домашнего ареста преступнику ужесточат наказание.
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Алина Юрчак