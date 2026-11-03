Мужчина спас тонувшую женщину и попал под статью
В Рязанской области возбудили уголовное дело в отношении 47-летнего жителя села Ходынино, который похитил крупную сумму денег у женщины, спасённой им из пруда. Об этом сообщает региональное управление полиции.
По данным ведомства, инцидент произошёл, когда местная жительница несла 650 тысяч рублей в банк. По пути она остановилась у пруда и случайно упала в воду. Находившийся неподалёку сосед, рыбачивший вместе с маленькой дочерью, бросился на помощь и вытащил женщину, после чего вызвал скорую.
Далее мужчина заметил оставленный на берегу рюкзак пострадавшей. Через несколько дней, когда женщину выписали из больницы, он вернул ей сумку, однако денег внутри не оказалось. Помимо крупной суммы, из рюкзака пропала металлическая коптильня. Потерпевшая обратилась с заявлением в полицию.
Правоохранители установили, что наличные забрал сам спасатель. Пропавшую коптильню также обнаружили во дворе его дома. По предварительным данным, мужчина заглянул в рюкзак уже после вызова скорой и намеревался вернуть имущество, но предположил, что женщина может не выжить или не вспомнит о деньгах, и решил оставить их себе.
Известно, что ранее фигурант уже был судим — за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков, а также за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Теперь на него завели новое уголовное дело о краже, злоумышленника арестовали. Ему грозит до шести лет лишения свободы.
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