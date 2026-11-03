Мужчина спас тонувшую женщину и попал под статью

03 ноября 2026, 22:44

В Рязанской области житель вытащил женщину из пруда и украл ее деньги

Фото: istockphoto/YakobchukOlena

В Рязанской области возбудили уголовное дело в отношении 47-летнего жителя села Ходынино, который похитил крупную сумму денег у женщины, спасённой им из пруда. Об этом сообщает региональное управление полиции.