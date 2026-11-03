Работник «Почты России» украл у нее полмиллиона и сжег деньги на кладбище
Шумихинский районный суд Курганской области вынес приговор сотруднику АО «Почта России» по делу о краже из отделения. Об этом сообщила пресс-служба суда во «ВКонтакте».
Установили, что в июне года подсудимый, находясь на рабочем месте, похитил принадлежащие «Почте России» деньги в размере 500 тыс. рублей, причинив организации крупный материальный ущерб. Похищенные средства он несколько дней прятал, а на следующий день после допроса сжег их на кладбище города Шумихи.
Подсудимый полностью признал вину и добровольно возместил часть ущерба — 50 тыс. рублей. Суд назначил ему штраф 60 тыс. рублей. Кроме того, в полном объеме удовлетворили гражданский иск «Почты России» на сумму 450 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что «Почта России» станет главным доставщиком товаров для взрослых в РФ. Минцифры подготовило законопроект.
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