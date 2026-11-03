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Работник «Почты России» украл у нее полмиллиона и сжег деньги на кладбище

В Курганской области сотрудник почты предстал перед судом за кражу 500 тыс. руб.
Фото: istockphoto/tanyss

Шумихинский районный суд Курганской области вынес приговор сотруднику АО «Почта России» по делу о краже из отделения. Об этом сообщила пресс-служба суда во «ВКонтакте».



Установили, что в июне года подсудимый, находясь на рабочем месте, похитил принадлежащие «Почте России» деньги в размере 500 тыс. рублей, причинив организации крупный материальный ущерб. Похищенные средства он несколько дней прятал, а на следующий день после допроса сжег их на кладбище города Шумихи.

Подсудимый полностью признал вину и добровольно возместил часть ущерба — 50 тыс. рублей. Суд назначил ему штраф 60 тыс. рублей. Кроме того, в полном объеме удовлетворили гражданский иск «Почты России» на сумму 450 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что «Почта России» станет главным доставщиком товаров для взрослых в РФ. Минцифры подготовило законопроект.

Никита Кротов

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