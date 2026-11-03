Работник «Почты России» украл у нее полмиллиона и сжег деньги на кладбище

03 ноября 2026, 18:57

В Курганской области сотрудник почты предстал перед судом за кражу 500 тыс. руб.

Фото: istockphoto/tanyss

Шумихинский районный суд Курганской области вынес приговор сотруднику АО «Почта России» по делу о краже из отделения. Об этом сообщила пресс-служба суда во «ВКонтакте».