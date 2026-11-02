Россиянка украла у 86-летней пенсионерки 51 тыс. рублей и скормила кроликам
В Липецкой области кролики съели деньги, которые помощница украла у пенсионерки. Подробности сообщает региональное МВД.
Инцидент произошёл в Лев-Толстовском районе в конце октября. 49-летняя женщина помогала по хозяйству 86-летней гражданке. После этой «услуги» пожилая липчанка заметила, что у неё пропала 51 тысяча рублей.
Выяснилось, что подозреваемая обманула пенсионерку и украла деньги из её дома. Часть суммы она спрятала в клетку с кроликами — животные помогли ей избавиться от улик. В итоге от украденных денег осталось 20 тысяч рублей. Полицейские задержали женщину. Они возбудили уголовное дело. Фигурантке может грозить до пяти лет заключения.
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