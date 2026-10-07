Мужчина убил домашнего питомца возлюбленной и заставил ее съесть мясо
Житель Испании расправился с питомцем сожительницы, заставил ее съесть его и оказался за решеткой. Об этом сообщает издание El Caso.
Суд установил, что обвиняемый по имени Белахвель А. поссорился со своей сожительницей, после чего решил наказать и заставил смотреть, как он режет ножом ее домашнего кролика. После этого живодер измазал партнерше лицо кровью животного, приготовил его и попытался заставить ее съесть мясо.
Это был не первый подобный инцидент. Начиная с 2021 года, когда пара начала жить вместе, мужчина систематически издевался над женщиной. Однажды испанец жестоко возлюбленную палкой из-за того, что ему не понравилась ее одежда. В другой раз он угрожал перерезать ей горло и сжечь в камине. В третий — рассыпал рис, связал женщине руки и ноги и заставил ползти на коленях по крупе.
Суд признал злоумышленника виновным по нескольким статьям, включая гендерное насилие, систематические угрозы, телесные повреждения, жестокое обращение с животными и посягательство на моральную неприкосновенность. Изначально ему грозило 12 лет тюрьмы, но наказание смягчили до четырех с половиной лет лишения свободы и 240 дней общественных работ, признав смягчающим обстоятельством параноидную шизофрению.
Кроме того, осужденному запретили приближаться к потерпевшей 24 года, и он обязан выплатить ей 3420 евро компенсации.
Читайте также: