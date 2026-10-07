Мужчина убил домашнего питомца возлюбленной и заставил ее съесть мясо

07 октября 2026, 19:05

В Испании осудили мужчину, заставившего сожительницу съесть домашнего кролика

Фото: iStock/YakobchukOlena

Житель Испании расправился с питомцем сожительницы, заставил ее съесть его и оказался за решеткой. Об этом сообщает издание El Caso.