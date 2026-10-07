Американка показывала мужу правильное обращение с оружием и застрелила его

07 октября 2026, 18:45

Американка случайно застрелила мужа во время занятия с оружием

Фото: istockphoto/Ajax9

В американском штате Пенсильвания женщина случайно застрелила мужа, пытаясь, по ее словам, преподать ему урок безопасного обращения с оружием. Об этом сообщает Lightner Communications.