Американка показывала мужу правильное обращение с оружием и застрелила его
В американском штате Пенсильвания женщина случайно застрелила мужа, пытаясь, по ее словам, преподать ему урок безопасного обращения с оружием. Об этом сообщает Lightner Communications.
Дон Фриман обвиняется в убийстве 40-летнего супруга Брэдли Фримана. Инцидент произошел в гостиной их дома. Прибывшие на место полицейские обнаружили мужчину с единственным огнестрельным ранением в грудь. Он скончался на месте.
По данным следствия, во время допроса женщина призналась, что нажала на спусковой крючок принадлежавшего мужу пистолета калибра 9 мм. Как установили правоохранители, перед стрельбой супруги поссорились из-за того, что Брэдли оставлял заряженное оружие в доступном месте. Дон Фриман рассказала, что неоднократно просила мужа хранить пистолет безопасно, поскольку опасалась за двоих детей.
По версии следствия, женщина намеревалась продемонстрировать супругу опасность такого обращения с оружием, однако выстрел оказался смертельным. Дон Фриман предъявили обвинение в убийстве. Сейчас она находится в тюрьме округа Кэмбрия без права освобождения под залог.
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