В Москве живодер выкинул трех кошек с 20-го этажа на машину
Видео: ГУ Росгвардии по г. Москве
В Москве задержали 66-летнего мужчину, который, предположительно, выбросил трех кошек с 20-го этажа жилого дома. Животные погибли, упав на припаркованный автомобиль. Об этом сообщили в столичном управлении Росгвардии.
Инцидент произошел во дворе дома на Литовском бульваре на юго-западе города. Экипаж вневедомственной охраны получил сообщение о повреждении автомобиля и прибыл на место.
Правоохранителям рассказала жена владельца квартиры, что ее супруг, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, выбросил из окна трех кошек. Животные погибли при падении, а припаркованная у подъезда машина получила повреждения. Росгвардейцы задержали мужчину и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Ранее в Москве живодеры забили кота и птиц. Подробности — в нашем материале.
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