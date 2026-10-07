В Москве живодер выкинул трех кошек с 20-го этажа на машину

07 октября 2026, 18:11

В Москве росгвардейцы задержали живодера на Литовском бульваре в ЮЗАО

Видео: ГУ Росгвардии по г. Москве

В Москве задержали 66-летнего мужчину, который, предположительно, выбросил трех кошек с 20-го этажа жилого дома. Животные погибли, упав на припаркованный автомобиль. Об этом сообщили в столичном управлении Росгвардии.