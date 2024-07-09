Мужчина в инвалидной коляске пытался поджечь королевский дворец в Норвегии

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Мужчина в инвалидной коляске попытался поджечь здание королевского дворца в Осло, бросив в него две бутылки с зажигательной смесью. Об этом сообщает информагентство DPA, ссылаясь на полицию норвежского города.
Отмечается, что мужчина подъехал к зданию дворца на инвалидной коляске с электроприводом. Сначала он сообщил проходившему мимо очевидцу, что у него есть бомба, после чего бросил две бутылки с коктейлем Молотова к задней части здания. Вспыхнул пожар.
Огонь был оперативно потушен прибывшими на место пожарными, а мужчина задержан полицейскими. Мотив его преступления в настоящее время неизвестен.
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Анастасия Чинкова