В избирательный участок в Петербурге бросили коктейль Молотова

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В Санкт-Петербурге в школу № 358, где расположен один из избирательных участков, бросили коктейль Молотова. Полицейские оперативно задержали молодую женщину, пишет Telegram-канал Mash.
Девушка совершила бросок коктейлем Молотова и успела зафиксировать его на видео с помощью камеры своего мобильного телефона. Как утверждают сотрудники правоохранительных органов, есть предположение, что исполнительница может быть в сговоре с украинскими спецслужбами. Сейчас нарушительница порядка задержана.
Ранее сообщалось, что в Москве уже другая женщина подожгла будку для голосования на избирательном участке в районе Марьино. После содеянного преступница также начала снимать все на телефон. Вероятно, для отчёта. Женщину смогли задержать, а пожар ликвидировать.
Еще об одном инциденте на выборах в столице в первый день голосования стало известно ранее. Он произошёл на участке в районе Алтфьево. Там избирательница решила выразить свою гражданскую позицию таким образом: после отправки бюллетеня в избирательную урну, она залила ее зеленкой из бутылки.
В пятницу, 15 марта в подмосковном Лыткарино на избирательном участке № 1426 мужчина получил бюллетень, опустил его в стационарный ящик для голосования, а в прорезь ящика налил синюю краску. Нарушитель задержан сотрудниками полиции, обстоятельства произошедшего выясняются. В отношении хулигана возбуждено уголовное дело по ст. 141 УК РФ.
Глава ЦИК РФ Памфилова назвала подонками тех, кто заливает избирательные урны жидкостями, пригрозив лишением свободы до пяти лет. Она озвучила свое мнение на брифинге в информационном центре ЦИК, пишет ТАСС.
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Ранее сообщалось, что в Москве уже другая женщина подожгла будку для голосования на избирательном участке в районе Марьино. После содеянного преступница также начала снимать все на телефон. Вероятно, для отчёта. Женщину смогли задержать, а пожар ликвидировать.
В пятницу, 15 марта в подмосковном Лыткарино на избирательном участке № 1426 мужчина получил бюллетень, опустил его в стационарный ящик для голосования, а в прорезь ящика налил синюю краску. Нарушитель задержан сотрудниками полиции, обстоятельства произошедшего выясняются. В отношении хулигана возбуждено уголовное дело по ст. 141 УК РФ.
Глава ЦИК РФ Памфилова назвала подонками тех, кто заливает избирательные урны жидкостями, пригрозив лишением свободы до пяти лет. Она озвучила свое мнение на брифинге в информационном центре ЦИК, пишет ТАСС.
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Мария Федоровцева