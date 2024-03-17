Мужчина бросил коктейль Молотова в посольство РФ в Молдавии во время выборов

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В здание посольства России в Молдавии неизвестный мужчина бросил коктейль Молотова. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По информации телеканала, в здании посольства был расположен единственный избирательный участок, где могли проголосовать граждане РФ.
В настоящее время злоумышленник задержан.
Одна из женщин, которая пришла на участок для голосования возмутилась поступком неизвестного: «Ты что делаешь? Поджигаешь людей и детей!», – негодовала избирательница.
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Анастасия Хохлова