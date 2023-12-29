Мужчина заснул около включенной газовой плиты и попал в реанимацию

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В частном доме в Белоярском районе Свердловской области взорвался газовый баллон. Об этом информирует издание «Екатеринбург онлайн».
Сообщается, что ЧП произошло утром 29 декабря. Сотрудники полиции установили, что хозяин дома 1979 года рождения открыл газовый баллон, чтобы приготовить поесть, и уснул.
В результате скопления газа произошел взрыв, в результате чего строение разрушилось. Пострадавшего госпитализировали с ожогами 45 процентов тела, сейчас он в реанимации.
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Алина Юрчак