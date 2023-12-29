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Мужчина заснул около включенной газовой плиты и попал в реанимацию

В Свердловской области взорвался газовый баллон, один человек попал в реанимацию
29 декабря 2023, 12:08
Фото: istock / Kileman

Фото: istock / Kileman

В частном доме в Белоярском районе Свердловской области взорвался газовый баллон. Об этом информирует издание «Екатеринбург онлайн».

Сообщается, что ЧП произошло утром 29 декабря. Сотрудники полиции установили, что хозяин дома 1979 года рождения открыл газовый баллон, чтобы приготовить поесть, и уснул.

В результате скопления газа произошел взрыв, в результате чего строение разрушилось. Пострадавшего госпитализировали с ожогами 45 процентов тела, сейчас он в реанимации.


Ранее сообащлось что в Волгоградской области при пожаре от неисправной гирлянды в частном доме погибли 3 человека. ​Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#екатеринбург
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Женщину и двоих детей под Волгоградом убила неисправная гирлянда
В Волгоградской области при пожаре скончались три человека, включая двоих детей
29 декабря 2023, 10:45

Фото: istock / Kara Capaldo

В Волгоградской области при пожаре в частном доме погибли 3 человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Трагедия произошла примерно в 12 часов ночи в Калаче-на-Дону. По информации спасателей, среди погибших была одна женщина и двое детей в возрасте 16 лет и один год, один несовершеннолетний пострадал.

«При пожаре в частном доме (размер в плане 8х8, горел по всей площади) — обнаружены трое погибших, двое из них дети, еще один ребенок спасен, в тяжелом состоянии – госпитализирован», — указано в релизе.
Пожар уже потушили. По факту произошедшего региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Подмосковье спасатели вытащили из горящего дома 5 детей и 11 взрослых. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#дети
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#трагедия
#мчс
#пожар
#уголовное дело
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Девушка избила бойфренда наряженной новогодней елкой
Fox News: США девушка избила парня новогодней елкой за измену
29 декабря 2023, 10:25

Фото: istock / Liudmila Chernetska

В США задержали 20-летнюю жительницу штата Флорида, которая в ходе ссоры со своим молодым человеком избила его новогодней елкой. Об этом пишет Fox News.

Инцидент произошел в городе Сент-Питерсберг 24 декабря. Мирикл Ривера заподозрила своего 24-летнего парня в измене и закатила скандал. Девушка схватила украшавшую гостиную праздничную елку и несколько раз дарила бойфренда.

У пострадавшего зафиксировали небольшие царапины на верхней части тела и руках. Нападавшую доставили в отделение полиции и выдвинули обвинения в домашнем насилии. 25 декабря Ривера вышла из-под стражи

Ранее девушка-подросток из подмосковного Подольска заявила, что отчим издевался над ней на протяжении 10 лет. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#скандал
#инцидент
#девушка
#избиение
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Арестанты устроили бунт в Сочи и пытались сорвать свое этапирование в СИЗО
В Сочи 22 арестанты устроили бунт, пытаясь сорвать свое этапирование в СИЗО
29 декабря 2023, 09:39

Фото: istock / DanHenson1

Задержанные, которые находятся в сочинском изоляторе временного содержания (ИВС) устроили бунт. Сотрудникам изолятора пришлось вызывать ОМОН, чтобы угомонить недовольных. Об это стало известно телеграм-каналу Shot.
По данным канала, бунт произошел накануне утром в ИВС Адлерского района Сочи. Нескольких арестантов ожидало этапирование в СИЗО Армавира. Но они хотели встретить Новый год в сочинском изоляторе. Из-за этого дебоширы начали кричать, стучать по решеткам и оказывать сопротивление сотрудникам полиции, которые пытались вывести их. Чтобы подавить бунт, пришлось вызывать бойцов ОМОН. Через час порядок был восстановлен, и 11 человек отправили в Армавир.

Оставшиеся недовольные поедут туда спецэтапом 30 декабря.

Сообщается, что в результате бунта пострадавших среди сотрудников нет, прокуратура проводит проверку.

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#прокуратура
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#человек
#сизо
#арест
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В Тынде пожилой мужчина убил бывшую возлюбленную и угрожал расправой ее внукам
29 декабря 2023, 09:28

Фото: istock / BrianAJackson

В Тынде 69-летний мужчина убил бывшую возлюбленную и угрожал ее внукам. Мужчину задержали. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По информации следствия, 14 октября пенсионер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, направился к бывшей сожительнице, которая живет с двумя внуками 13 и 16 лет. Мужчина потребовал возобновить отношения, но женщина отказалась. Они начал ругаться и мужчина схватился за нож.

Женщина получила ранения, несовместимые с жизнью. Из-за криков дети проснулись и пошли на кухню, чтобы проверить, что там происходит. Убийца собирался покинуть квартиру и перед уходом стал угрожать ребятам расправой. Дети восприняли его угрозы всерьез и спрятались в другой комнате.

Обвиняемый свою вину признает. По ходатайству следователя судом в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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#скр
#дети
#нож
#пенсионер
#женщина
#мужчина
#отношения
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Подмосковные спасатели вытащили из горящего дома 5 детей и 11 взрослых
29 декабря 2023, 09:25

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

5 детей и 11 взрослых спасли огнеборцы ГКУ МО «Мособлпожспас» из горящей многоэтажки. Обь этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
В единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратились очевидцы, которые заметили , что из окна квартиры на девятом этаже шестнадцатиэтажного дома валит густой дым, а испуганные люди просят о помощи.

«Работники противопожарно-спасательной службы оперативно прибыли по указанному адресу<…>В квартире, где произошел пожар, специалисты обнаружили семью — двоих взрослых и четырёхмесячного младенца. <…> На лестничной клетке были слышны крики о помощи из соседних квартир<…> Всего пожарные спасли 11 взрослых и 5 детей, а также эвакуировали 79 человек. Двум пострадавшим потребовалась медицинская помощь. Огнеборцы ликвидировали пожар в кратчайшие сроки и не дали огню распространиться на соседние квартиры», — поделился начальник ПСЧ-246 Дмитрий Грачёв.

Стоит отметить, что пожар случился в посёлке Новоивановское Одинцовского городского округа.

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#дети
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Омич украл новогоднюю ель для возлюбленной и спрятал ее от полиции в ванной
29 декабря 2023, 07:58

Фото: istock / Greggory DiSalvo

В Омске мужчина захотел порадовать свою возлюбленную и украл для нее ель, а когда к нам наведались сотрудники правоохранительных органов, мужчина решил спрятать ее в ванной. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу областного УМВД.

Жительница дома на улице Куйбышева в Омске рассказала полицейским, что во дворе кто-то спили елку. Прибывший на место предохранитель проверил записи с камер видеонаблюдения и увидел мужчину, который несет елку.

Выяснилось, что к краже дерева причастен 28-летний ранее неоднократно судимый мужчина, который живет в соседнем доме. Он со своим братом спилил ель и повез своей сожительнице на улицу Красный переулок в качестве подарка к Новому году.

«Злоумышленники даже украсили ель, а когда к ним пришёл полицейский, спрятали в ванной комнате», — заявили в полиции.
Несмотря на это, участковый нашел дерево и вернул его заявительнице. Еловых воров ожидает разбирательство, после которого будет принято процессуальное решение.


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#дерево
#мужчина
#сотрудники
#дома
#новости
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В Петербурге арестовали женщину, избившую нунчаками детей
Избившую нунчаками двух младшеклассников петербурженку арестовали на два месяца
29 декабря 2023, 07:36

Фото: istock / Rawf8

В Санкт-Петербурге на 2 месяца арестовали женщину, которая избила младшеклассников нунчаками во время чаепития. Об этом информирует РЕН ТВ, ссылаясь на объединенную пресс-службу судов города.

«Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Акуловой стражу по 25.02.2024», – сообщили в пресс-службе.
До этого стало известно, что петербурженка 26 декабря пригасила домой «погреться» трех друзей своего сына. Когда ребята зашли в квартиру, женщина начала избивать их. Она распыляла газ, угрожала ножом детям и удерживала их у себя дома примерно час. Когда она все таки отпустила детей, они сразу же рассказали родителям. Родители написали на нападавшую заявление в полицию., а детей забрали в больницу. На следующий день женщину задержали.

Женщина обвиняется в похищении и незаконном удерживании.

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#суд
#газ
#женщина
#родители
#заявление
#избиение
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Странный мужчина четыре раза проникал в чужой дом по ночам и наблюдал за спящей девочкой
В США взломщик четыре раза проникал в чужой дом и что-то говорил спящей девочке
29 декабря 2023, 07:10

Фото: istock / Choreograph

В штате Пенсильвания (США) правоохранители разыскивают неизвестного мужчину, который четыре раза проникал в чужой дом по ночам. Об этом пишет People.

Тиффани Сабара из города Коствилл рассказала, что первый раз взломщик попал в дом начале осени через дверь на кухне, на которой сломался замок. Следующие 2 раза он входил в дом через незапертые по недосмотру двери, а в конце декабря проник через окно.

Все проникновения в дом попали на записи камер наблюдения. Все разы незнакомец заходил в комнату девятилетней дочери Сабары. Мать рассказала, что мужчина наблюдал за спящим ребенком и что-то говорил ей.

Несмотря на наличие кадров с лицом преступника, полицейские не смогли установить его личность. Они попросили соседей быть внимательнее и сообщать им о странных случаях.

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#сша
#окно
#дом
#мать
#полицейские
#мужчина
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Е1: В Екатеринбурге в заброшенном здании нашли тело мужчины в одних трусах
29 декабря 2023, 05:57

Фото: iStock/gorodenkoff

В Екатеринбурге в одном из зданий на Восточной обнаружили тело мужчины. Об этом пишет Е1.RU со ссылкой на очевидцев.
По информации издания, мужчину с признаками избиения нашли в одних трусах в заброшенном здании.

Дополнительно отмечается, что на теле у погибшего под ключицами расположены две татуировки.

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#екатеринбург
#происшествия
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