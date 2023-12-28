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На трассе в Свердловской области насмерть сбили 85-летнего пенсионера, переходившего проезжую часть, об этом сообщили в ГИБДД по региону.
По информации СМИ, авария произошла на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов вечером 28 декабря.
Предположительно, 45-летний водитель автомобиля Mazda СХ-6 совершил наезд на 85-летнего пешехода, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Отмечается, что водитель сделал все возможное, чтобы избежать столкновения, однако, сделать этого не удалось. Пожилой мужчина скончался на месте происшествия.
При этом, стало известно, что водитель 167 раз привлекался к административной ответственности. В настоящий момент устанавливаются все необходимые детали происшествия.
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Предположительно, 45-летний водитель автомобиля Mazda СХ-6 совершил наезд на 85-летнего пешехода, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Отмечается, что водитель сделал все возможное, чтобы избежать столкновения, однако, сделать этого не удалось. Пожилой мужчина скончался на месте происшествия.
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Евгения Парфентьева