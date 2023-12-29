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В Ставропольском крае в ДТП с пассажирским автобусом и легковушкой погиб человек

29 декабря 2023, 02:01
Фото: iStock/Motortion

Фото: iStock/Motortion

В Арзгирском округе Ставропольского края автобус Нальчик — Волгоград с 17 пассажирами столкнулся с легковым автомобилем. Водитель легковушки в результате происшествия скончался, сообщает региональная госавтоинспекция в Телеграм-канале.
Авария произошла в четверг, 28 декабря, около 23:00 на 101-м км автодороги Дивное — Рагули — Арзгир.

«Водитель автомобиля ВАЗ-2109 по не установленным пока причинам выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с рейсовым автобусом Volvo. От полученных травм на месте скончался водитель легкового автомобиля, 21-летний житель округа», — говорится в публикации.


Отмечается, что погибший водил машину около трёх лет, за это время он не привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Среди пассажиров автобуса никто не пострадал, людей отправили по маршруту Нальчик — Волгоград другим автобусом.

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В Саратове мошенник обманул свыше 100 человек
МВД: В Саратове мужчина обманул свыше 100 человек при продаже турпутёвок
29 декабря 2023, 00:45

Фото: iStock

В Саратове полиция предъявила мужчине обвинение в серии мошенничеств, в ходе которых были обмануты сто жителей Саратовской области. Деятельность предпринимателя была связана с организацией туристических поездок и продажей билетов на различные концерты. Об этом сообщает МВД по региону в Телеграм-канале.
«От действий 42-летнего обвиняемого в мошенничестве пострадало 103 жителя Саратова и области. Следователями следственной части следственного управления УМВД России по Саратову установлена причастность обвиняемого к совершению 83 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 1, 2, 3 ст. 159 («Мошенничество») УК РФ. В настоящее время расследование завершено, уголовное дело в отношении злоумышленника направлено на утверждение обвинительного заключения в прокуратуру», — говорится в публикации.

Уголовный кодекс предусматривает по этой статье наказание вплоть до шести лет лишения свободы.

Ранее полиция по заявлениям трех жительниц Волжского района Саратова завела уголовные дела о мошенничестве. Позже были заведены ещё несколько дел по шести эпизодам мошенничества. В пресс-службе Волжского районного суда сообщали, что по решению суда в отношении подозреваемого Мехака Едигаряна избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий. Местные СМИ писали, что предпринимателя Едигаряна в городе знают по прозвищу «Мишаня Кобзон».

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В Санкт-Петербурге арестовали мужчину, сломавшего шлагбаум
78.ru: В Санкт-Петербурге суд арестовал мужчину, напавшего на ребёнка
29 декабря 2023, 00:30

Фото: iStock/Rawf8

В Санкт-Петербурге суд заключил под стражу мужчину по подозрению в нападении на семью. Об этом пишет 78.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.
Когда обвиняемый узнал, что его разыскивают, он сам пришёл в полицию и признал вину. Мужчина также заявил, что готов возместить пострадавшей материальный ущерб.

«Избрана мера пресечения в виде ареста на два месяца, будем обжаловать. Еще предстоит много работы, это пока только начало данного уголовного дела», — цитирует издание слова адвоката обвиняемого.

Инцидент случился на территории одного из ЖК во Всеволожском районе. По словам очевидцев, мужчина в ходе конфликта с семьёй и ребёнком нанёс удар последнему. Кроме того, петербуржец сломал шлагбаум.

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CNBC: Boeing попросил клиентов поискать в своих самолетах незакрепленный болт
28 декабря 2023, 22:41

Фото: iStock/undefined undefined

Американский авиастроитель Boeing попросил клиентов поискать в самолётах Boeing 737 Max незакреплённый болт, об этом сообщает CNBC.
«Зарубежный эксплуатант нашел болт с отсутствующей гайкой во время планового обслуживания механизма. Компания обнаружила еще один самолет с гайкой, которая не была затянута должным образом», — прокомментировали ситуацию на телеканале.

Отмечается, что неполадки с рулём сперва были выявлены одним из неназванных иностранных эксплуатантов, а затем обнаружены и представителями авиастроительной компании.

Напомним, ранее стало известно, что в будущем году парк самолётов российской авиакомпании «Победа» пополнится одним новым Boeing 737-800.

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#победа
#авиа клиенты
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Жителей Подмосковья предупредили об использовании подростков в преступных финансовых схемах
28 декабря 2023, 22:40

Фото: Istockphoto / fizkes

Мошенники всё чаще используют неинформированную молодёжь в своих финансовых преступлениях, предлагая им лёгкий заработок. Об этом предупредили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
«Это так называемая схема обнальщиков и номинальных директоров. Суть в том, что подростка просят завести несколько банковских карт. На них поступают деньги от индивидуального предпринимателя, которые потом нужно обналичить в разных банкоматах, забрав себе небольшой процент», – пояснили в ГУРБ.
Подвох в том, что такие действия уголовно наказуемы. Так ИП уклоняются от уплаты налогов или даже заметают следы оплат при серьёзных преступлениях.

По данным управления, фигурантами финансовых расследований в 2023 году стали девять несовершеннолетних жителей Подмосковья.

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#мошенники
#подмосковье
#московская область
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СК обвинил саратовского чиновника в халатности после гибели двух человек
28 декабря 2023, 22:27

Фото: iStock/aga7ta

В Саратове заместителю главы администрации Октябрьского района предъявили обвинения после гибели двух человек в парке под упавшим деревом, об этом сообщает Следственный комитет по региону в своём Telegram-канале.
Напомним, 9 мая в городском парке Саратова дерево рухнуло на девятилетнего ребёнка и пожилую женщину. Они погибли. Ещё трое пострадавших были госпитализированы с различными травмами. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Позже стало ясно, что свалившийся на прохожих дуб имел признаки грибковой инфекции и должен быть спилен городскими службами.

Дело переквалифицировали в уголовную статью «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух лиц». Ответственному за случившееся должностному лицу предъявили обвинения.

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#уголовное дерево
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#чиновники
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На трассе в Свердловской области насмерть сбили 85-летнего пенсионера
28 декабря 2023, 21:34

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

На трассе в Свердловской области насмерть сбили 85-летнего пенсионера, переходившего проезжую часть, об этом сообщили в ГИБДД по региону.
По информации СМИ, авария произошла на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов вечером 28 декабря.

Предположительно, 45-летний водитель автомобиля Mazda СХ-6 совершил наезд на 85-летнего пешехода, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Отмечается, что водитель сделал все возможное, чтобы избежать столкновения, однако, сделать этого не удалось. Пожилой мужчина скончался на месте происшествия.

При этом, стало известно, что водитель 167 раз привлекался к административной ответственности. В настоящий момент устанавливаются все необходимые детали происшествия.

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#погибший
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Aviaincident: У летевшего из Тюмени самолета Utair отказала навигация
28 декабря 2023, 20:28

Фото: iStock/Sitikka

У самолёта российской авиакомпании Utair отказала навигация прямо во время полёта, об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.
По информации СМИ, авиаинцидент произошёл 27 декабря с самолётом, выполнявшим рейс из Тюмени в Урай.

«После взлета при начале разворота пропали показания части навигационных систем», - прокомментировали ситуацию в Aviaincident.

Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета. Судно успешно приземлилось в Тюмени, никто из находившихся на борту не пострадал.

Также отмечается, что технические специалисты осмотрели самолёт, выявили неполадки, исправили их и вновь допустили воздушный борт до полётов.

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#аэропорт
#самолет
#навигация
#тюмень
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Француза обвинили в убийстве жены и детей в канун Рождества
28 декабря 2023, 20:13

Фото: iStock/tiero

В Парижском регионе предъявили обвинения мужчине, подозреваемом в убийстве жены и детей в канун Рождества, об этом сообщает BFMTV.
Напомним, о задержании мужчины стало известно 26 декабря.

«В четверг отцу семейства 33 лет, подозреваемому в убийстве дома 24 декабря своей жены и четырех детей в Мо (департамент Сена и Марна), были выдвинуты обвинения в убийстве супруги и несовершеннолетних младше 15 лет», - прокомментировали ситуацию на французском телеканале.

При этом, подробности расправы отца над семьёй не уточняются. Известно, что француза обвиняют в убийстве жены и пяти малолетних детей, а также, что он совершил это преступление под влиянием голосов в голове.

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#убийство
#франция
#задержание
#суд
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При пожаре в столичной многоэтажке погиб человек, ещё восемь пострадали
28 декабря 2023, 19:51

Фото: iStock/Distortion Media

В результате пожара, разгоревшемся в многоэтажном доме Москвы, погиб человек, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы города.
По информации СМИ, возгорание произошло в 25-ти этажном доме на северо-востоке Москвы.

Из горящего дома удалось эвакуировать 17 человек, ещё восемь жильцом пострадали. Один человек погиб.

Никаких дополнительных деталей о причинах возгорание, пострадавших и погибшем не приводится.

26 декабря при пожаре в сауне фитнес-клуба, который расположен в торговом центре «Парк Хаус», пострадал ребёнок. Находившаяся в момент пожара в сауне 13-летняя девочка надышалась продуктами горения.

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#погибший
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