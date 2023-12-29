В Ставропольском крае в ДТП с пассажирским автобусом и легковушкой погиб человек

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В Арзгирском округе Ставропольского края автобус Нальчик — Волгоград с 17 пассажирами столкнулся с легковым автомобилем. Водитель легковушки в результате происшествия скончался, сообщает региональная госавтоинспекция в Телеграм-канале.
Авария произошла в четверг, 28 декабря, около 23:00 на 101-м км автодороги Дивное — Рагули — Арзгир.
Отмечается, что погибший водил машину около трёх лет, за это время он не привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения.
Среди пассажиров автобуса никто не пострадал, людей отправили по маршруту Нальчик — Волгоград другим автобусом.
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«Водитель автомобиля ВАЗ-2109 по не установленным пока причинам выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с рейсовым автобусом Volvo. От полученных травм на месте скончался водитель легкового автомобиля, 21-летний житель округа», — говорится в публикации.
Среди пассажиров автобуса никто не пострадал, людей отправили по маршруту Нальчик — Волгоград другим автобусом.
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Диана Аванесян