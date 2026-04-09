Мужчина десять часов подряд заставил соседа слушать вой призраков из мести

09 апреля 2026, 18:55

В Китае мужчина заставил соседа слушать вой призраков из мести

В Китае мужчина по фамилии Лу организовал психологическую атаку на соседа из-за давнего конфликта.





Как сообщает South China Morning Post, Лу вместе с приятелем установил мощную акустическую систему на стене, граничащей с квартирой недруга по фамилии Се, и ежедневно включал на максимальной громкости пугающие мистические звуки. Сеансы запугивания начинались с десяти утра и длились по десять часов подряд.



Проблема заключалась в том, что жуткий вой слышали не только в квартире Се, но и у других жильцов многоквартирного дома. После первой жалобы городские службы провели замер уровня шума — он оказался чуть ниже допустимого законом порога, что не давало полиции права вмешаться.



Тогда в дело вступил сосед Цуй, проживающий на два этажа выше. Он подал на Лу в суд за нарушение покоя своей семьи и выиграл процесс. Судебные приставы обязали злоумышленника демонтировать акустическую систему, а также запретили впредь воспроизводить вой призраков и другие пугающие записи. Кроме того, Лу предписали выплатить штраф. Точный срок, в течение которого мужчина терроризировал жильцов, не уточняется.



