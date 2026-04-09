Преступники ограбили ювелирный магазин за считанные минуты и вынесли все золото

09 апреля 2026, 18:45

Преступники ограбили ювелирный магазин за 12 минут в Индии

В Индии в штате Андхра-Прадеш вооружённая банда ограбила ювелирный магазин всего за 12 минут. Как сообщает ETV Bharat, преступление совершили во вторник, 7 апреля, в городе Касибугга.





В 12:37 дня восемь налётчиков в масках ворвались в магазин Sri Venkateswara Jewellers. Уже к 12:49 они вынесли все золото и скрылись, разделившись на группы и используя автомобиль и мотоциклы без номерных знаков.



Владельцы магазина отметили, что злоумышленники практически не владели местным языком телугу — только один из них с трудом говорил на нём. Остальные общались на хинди, бенгали и одия. Полиция полагает, что действовала организованная группировка, которая давно следила за лавкой. Налётчики уехали в сторону старого шоссе по мелким переулкам.



Дополнительный суперинтендант полиции сообщил, что ведётся сбор улик, и пообещал в ближайшее время задержать всех причастных. Происшествие вызвало панику среди местных торговцев и жителей, которые требуют усилить безопасность в деловых кварталах.



