Мужчина жестоко избил возлюбленную за просьбу поставить будильник
В Малайзии мужчина избил свою девушку за просьбу поставить будильник. Об этом сообщает издание Weirdkaya.
Вечером пара вернулась домой после ужина и собиралась на следующий день поехать в аквапарк. Девушка напомнила возлюбленному поставить будильник, после чего он стал агрессивным.
По словам потерпевшей, сожитель разбил ее очки, дергал за волосы, бил по лицу и голове, ударил настольной лампой и бросил в нее стул. Когда она попыталась выбежать, мужчина взял нож и нанес ей несколько порезов в области головы и шеи. Девушке удалось вырваться, она в крови постучала к соседям, и один из них отвез ее в больницу.
Малазийка получила многочисленные травмы головы, лица, шеи, рук и ног. Из-за кровоизлияния в левый глаз зрение оставалось нарушенным около двух месяцев. Восстановление заняло несколько месяцев, в течение которых она не могла полноценно работать.
Мужчина подал встречное заявление в полицию, утверждая, что первой напала его сожительница. Однако та это отрицает и настаивает, что лишь защищалась.
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