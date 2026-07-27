В Нижегородской области два брата пытались похитить 18-летнюю девушку
В Нижегородской области два брата попытались затолкать 18-летнюю девушку в машину и похитить её. Информацию об этом опубликовал Telegram-канал Ni Mash.
Происшествие случилось на остановке в городе Бор. Двое мужчин подъехали к девушке на арендованном автомобиле Kia Rio, схватили её за руки и ноги и попытались затащить в салон.
Потерпевшая начала громко кричать и сопротивляться. На шум прибежали прохожие, и нападавшие скрылись. Полицейские оперативно установили личности подозреваемых и задержали их. Ими оказались родные братья 23 и 25 лет. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на похищение человека.
Ранее сообщалось о страшной находке в лесу Красноярска. Там нашли останки студентки, пропавшей полгода назад.
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