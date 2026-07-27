Россиянин устал от пьянства жены и решил сжечь ее заживо

27 июля 2026, 18:55

Волгоградец пытался заживо сжечь жену за пьянство

Фото: iStock/Arndt_Vladimir

Жителя города Волжский арестовали по обвинению в покушении на убийство собственной жены. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Волгоградской области.