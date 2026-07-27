Россиянин устал от пьянства жены и решил сжечь ее заживо
Жителя города Волжский арестовали по обвинению в покушении на убийство собственной жены. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Волгоградской области.
По версии следствия, причиной конфликта стала пристрастия женщины к алкоголю. Когда мужчина вернулся с работы, он застал жену в состоянии опьянения. Услышав в ответ на свои претензии нецензурную брань, он схватил бутылку со спиртным, облил им женщину и поджег зажигалкой.
На крики горящей матери прибежал сын, находившийся на придомовом участке. Вместе с отцом они потушили огонь и вызвали скорую. Пострадавшую доставили в больницу с обширными ожогами, благодаря своевременной помощи она выжила.
Волгоградец полностью признал вину. В настоящее время он содержится под стражей.
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