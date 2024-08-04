Мужчине повредили мозг во время операции в Москве

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Во время пластической операции в московской клинике мужчине повредили мозг. Об этом сообщает портал Mash.
Уточняется, что 29-летний житель Ленинградской области прибыл в столицу для проведения пластической операции на лоб.
Во время хирургического вмешательства была совершена врачебная ошибка и задета оболочка мозга клиента. В настоящее время пострадавший направлен в реанимацию. Состояние мужчины врачи оценивают, как тяжелое, произошло кровоизлияние в мозг.
В произошедшем уже разбираются столичные следователи. По предварительным данным, операцию выполнял внештатный хирург.
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Во время хирургического вмешательства была совершена врачебная ошибка и задета оболочка мозга клиента. В настоящее время пострадавший направлен в реанимацию. Состояние мужчины врачи оценивают, как тяжелое, произошло кровоизлияние в мозг.
В произошедшем уже разбираются столичные следователи. По предварительным данным, операцию выполнял внештатный хирург.
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Анастасия Хохлова