Mash: Эдварда Била увезла скорая из спецприемника, блогеру грозит ампутация ноги

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Блогера Эдварда Била увезли на скорой помощи из спецприемника с подозрением на заражение крови, ему грозит ампутация ноги. Об этом сообщает тг-канал Mash. Виной тому оказалось падение с самоката три месяца назад, указано в публикации.
По данным Mash, упав с самоката, блогер получил открытый перелом левой ноги, вылечился до ареста из-за пранка, но, как оказалось, не до конца. Сообщается, что прошлым вечером его самочувствие ухудшилось и блогера госпитализировали в одну из московских клиник.
Ранее стало известно, что 20 июля Эдварда Била задержали в центре Москвы, когда он, вырядившись сотрудником ГИБДД, катался на электросамокате по Одинцово. Тогда же блогера отправили под административный арест.
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