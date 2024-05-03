В Подмосковье школьница обвинила своего дядю в изнасилованиях, которые он совершал годами

Фото: iStock/Tero Vesalainen
В подмосковном Пушкино девушка обвинила родного дядю в регулярных изнасилованиях, которые он совершал годами. По словам школьницы, мужчина домогался её с 11 лет и заставлял молчать, угрожая детдомом. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
17-летняя девушка только сейчас смогла признаться, что на протяжении шести лет подвергается насилию со стороны своего дяди. В 2018 году мать школьницы лишили родительских прав, отец отказался от нее ещё при рождении, поэтому 11-летнюю девочку взяли под опеку бабушка с дедушкой. С ними вместе проживает их тридцатилетний сын, который является дядей пострадавшей.
Как рассказала девушка, первое изнасилование произошло в 2018 году, после чего педофил сделал свои преступления регулярными и издевался над маленькой девочкой каждые несколько недель. Если племянница оказывала сопротивление, то мужчина начинал ее бить.
Отмечается, что девочка боялась кому-либо рассказывать о происходящих ужасах, поскольку её бы отправили в детский дом, где преступник обещал ей устроить «серьёзные проблемы».
Обратиться к полицейским пострадавшая решилась только сейчас, когда ей осталось менее полугода до совершеннолетия. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.
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Как рассказала девушка, первое изнасилование произошло в 2018 году, после чего педофил сделал свои преступления регулярными и издевался над маленькой девочкой каждые несколько недель. Если племянница оказывала сопротивление, то мужчина начинал ее бить.
Отмечается, что девочка боялась кому-либо рассказывать о происходящих ужасах, поскольку её бы отправили в детский дом, где преступник обещал ей устроить «серьёзные проблемы».
Обратиться к полицейским пострадавшая решилась только сейчас, когда ей осталось менее полугода до совершеннолетия. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.
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Екатерина Коршунова