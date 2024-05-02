В магазине Курска мужчина сломал нос продавщице после вопроса о местоположении Монголии

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В курском магазине посетитель сломал нос продавщице за то, что она не знала, где находится Монголия. Пострадавшая полтора месяца добивается возбуждения уголовного дела. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что пьяный мужчина посетил продуктовый в посёлке Петрин в Курском районе около десяти часов вечера, в то время 56-летняя продавщица Марина закрывала магазин. Обезумевший посетитель схватил женщину за волосы и стал наносить ей удары по лицу и телу.
По словам пострадавшей, в этот момент он требовал от неё сказать, «где находится Монголия». После избиение преступник скрылся, не тронув деньги в кассе и товары. Позднее он спокойно возвращался в этот же магазин за алкоголем.
На вопросы о том, почему он избил Марину, отвечал, что сам не знает. Вскоре сотрудники правоохранительных органов нашли и допросили мужчину. Им оказался уроженец Иркутской области, который переехал жить в Петрин в начале текущего года.
Как сообщает жертва избиения, после допроса злоумышленника отпустили, а в возбуждении уголовного дела ей отказали, якобы из-за того, что судмедэкспертиза не установила степень нанесённого вреда. Однако женщине диагностировали перелом носа и сотрясение, а также наложили восемь швов на лицо. Уточняется, что она обратилась в местную прокуратуру.
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По словам пострадавшей, в этот момент он требовал от неё сказать, «где находится Монголия». После избиение преступник скрылся, не тронув деньги в кассе и товары. Позднее он спокойно возвращался в этот же магазин за алкоголем.
На вопросы о том, почему он избил Марину, отвечал, что сам не знает. Вскоре сотрудники правоохранительных органов нашли и допросили мужчину. Им оказался уроженец Иркутской области, который переехал жить в Петрин в начале текущего года.
Как сообщает жертва избиения, после допроса злоумышленника отпустили, а в возбуждении уголовного дела ей отказали, якобы из-за того, что судмедэкспертиза не установила степень нанесённого вреда. Однако женщине диагностировали перелом носа и сотрясение, а также наложили восемь швов на лицо. Уточняется, что она обратилась в местную прокуратуру.
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Екатерина Коршунова