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Музыкантов группы «Би-2» оштрафовали в таиландском Пхукете

26 января 2024, 13:50
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Городской суд в таиландском городе Пхукет, столице одноимённой островной провинции королевства, приговорил музыкантов группы «Би-2» к денежному штрафу. Шура и Лёва заплатят в казну страны по три тысячи бат каждый.

Эта сумма эквивалентна примерно 95 долларам США, сообщает корреспондент РИА Новости, находившийся в здании суда. Ранее музыканты были задержаны за то, что провели концерт, не удосужившись получить на это разрешение у местных властей. На заседание Шуру, Лёву и ещё пятерых участников музыкального коллектива привезли в микроавтобусе без опознавательных знаков.

Концерт проходил в ночном клубе Illuzion на острове. Полицейские нагрянули прямо в гримёрку артистов. Выяснилось, что музыканты находились в Таиланде по туристической визе и не имели разрешения на работу.

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#суд
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Подростки сожгли бабушку коктейлем Молотова в Подмосковье
26 января 2024, 14:43

Фото: iStock/Kara Capaldo

В подмосковном Ступино подростки бросили в окно частного дома бутылку с зажигательной смесью, после чего разгорелся сильный пожар, в котором погибла пожилая женщина. Об этом сообщает Shot.
Согласно сообщению, пожар произошёл в ночь на 22 января. Одноэтажный деревянный дом полностью выгорел, так же огонь затронул и два соседних дома. После того, как пожарные справились с огнем, в доме обнаружили тело 73-летней женщины. Позже эксперты выяснили, что пожар произошел из-за бутылки с зажигательной смесью, которую забросили в дом, разбив окно.

Уже через два дня полиция задержала троих подозреваемых 16-ти, 17-ти и 18-ти лет. Все они живут в Коломне, не учатся и не работают. А в Ступино приехали специально для того, чтобы совершить поджог. Они получили заказ через мессенджер и утверждают, что не знают имени заказчика.

По данному факту возбуждено уголовное дело по двум статьям. Единственному совершеннолетнему участнику поджога грозит до 20 лет лишения свободы.

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#поджог
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Двое раздетых мужчин сбежали в мороз из секты в Свердловской области
26 января 2024, 14:21

Фото: istock / Svetlana Krayushkina

В селе Мезенское Свердловской области местные жители заметили двух раздетых и босых мужчин, которые ходят по улице, стучат в дома и просят о помощи, но никто им не открывает. Об этом рассказала местная жительница в беседе с агентством ЕАН.

Как утверждает женщина, мужчины прибежали со стороны Баженовского моста. Россиянка рассказала, что они были очень замерзшие и попросили женщину вызвать такси. Мужчины сказали, что убежали из какой-то секты. О какой секте шла речь, на данный момент неизвестно. Затем они уехали к матери одного из них в Каменск-Уральский.

Изначально женщина подумала, что это разыскиваемые насильники из соседнего Белоярского, но затем по ориентировке поняла, что сектанты намного моложе.

Ранее сообщалось, что в Шереметьево задержали пассажира, который пытался пронести в самолёт гранату. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#такси
#женщина
#жители
#мужчины
#дома
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Россиянина задержали при попытке переплыть границу с Литвой и воевать за ВСУ
26 января 2024, 13:38

Фото: iStock/Mariia Kokorina

В Калининградской области задержали россиянина, который хотел переплыть границу с Литвой, а затем пойти воевать на стороне ВСУ, об этом стало известно Telegram-каналу SHOT.
По информации СМИ, 20-летний россиянин жил в посёлку Пачелма Пензенской области, пока его не завербовали в легион «Свобода России»*.

​Тогда у парня созрел план побега на ​Украину. Он ​решил вступить в ряды ВСУ и воевать против России.

Беглец приехал в город Советск Калининградской области, чтобы переплыть реку ​Неман и попасть в Литву. Оттуда он и планировал попасть на ​Украину.

Однако, план ​россиянина сорвался. Силовики выловили его прямо из реки, после чего в ​отношении парня было возбуждено уголовное дело за участие в деятельности террористической организации.

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#всу
#калининград
#литва
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Житель Дмитрова обманом оформил на знакомого два кредита на четверть миллиона рублей
26 января 2024, 13:28

Фото: iStock/alice-photo

Молодой человек из Дмитрова попросил знакомого помочь с переводом денег, а в результате «повесил» на него два кредита на сотни тысяч рублей, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В полицию заявил 22-летний житель Дмитрова. Он рассказал, что его приятель попросил оформить на него банковскую карту. Затем приятель пожаловался, что с переводом денег с этой карты возникли проблемы, для решения которых нужны паспортные данные того, кто открыл карту. Получив копию паспорта, он через онлайн-приложение оформил на пострадавшего два кредита на сумму более 240 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Злоумышленник — 21-летний житель Дмитрова — был задержан на одной из улиц города по подозрению в сбыте наркотиков. Теперь на него открыто ещё одно уголовное дело: по статье «Мошенничество».

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#дмитров
#мошенник
#криминал
#кредит
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Чемпиона РФ по боксу расстреляли во время ночной пробежки в Челябинске
Чемпиона РФ по боксу Стоцкого расстреляли во время ночной пробежки в Челябинске
26 января 2024, 13:28

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В Челябинске во время ночной пробежки неизвестные расстреляли чемпиона России по боксу 2021 года Андрея Стоцкого. Всего было сделано не менее 20 выстрелов. Врачи борются за жизнь боксера. Об этом сообщает Shot.
Согласно сообщению, нападение на 28-летнего спортсмена было совершено после полуночи 26 января. Он совершал ночную пробежку в районе стадиона «Восход» на улице Новороссийской. В какой-то момент там остановилась машина, из которой вышло несколько человек. Между боксером и мужчинами завязался конфликт, в ходе которого возникла драка. Тогда один из участников конфликта достал травматический пистолет и выстрелил в Стоцкого около 20 раз. После чего неизвестные сели в машину и скрылись с места преступления.

Боксера экстренно госпитализировали с ранениями таза, бёдер и ног. Сейчас с ним работают врачи.

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#москва
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#машина
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В Бабаево силовики оцепили район, чтобы задержать бывшего участника СВО
26 января 2024, 13:25

Фото: iStock/BrianAJackson

В Волгоградской области силовики проводят задержание бывшего участника СВО, оцеплен целый муниципальный округ, об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
По информации СМИ, 39-летний Александр Куртышев из деревни Терьково Бабаевского района Волгоградской области ушёл на спецоперацию из тюрьмы. В 2017 году его приговорили к 19 годам лишения свободы за удушение двух человек, с которыми он распивал спиртные напитки. Тело одного из них Куртышев сбросил в яму, а другого — в подвал дома.

В январе 2024 года бывший заключённый приехал в отпуск и совершил новое преступление. Сейчас его разыскивают за нанесение тяжких телесных повреждений.

Правоохранители оцепили весь Бабаевский муниципальный округ, чтобы задержать преступника. Отмечается, что все машины, проезжающие по близлежащих трассам, досматриваются. Детей из школ передают только лично в руки родителям.

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Пилота разбившегося в Афганистане Falcon 10 экстренно госпитализировали в Москве

Коллекторы в Омске принесли похоронные венки к дому должницы-пенсионерки
#преступление
#сво
#тюрьма
#полиция
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Военная база США затоплена: волны разбивают стекла и смывают людей - видео
Океан затопил военно-морскую базу США на Маршалловых островах
26 января 2024, 12:54

Фото: istockphoto/Rosangela Lima

В Тихом океане в районе Маршалловых островов разыгрался небывалый шторм. Гигантские волны обрушились на находящуюся там военно-морскую базу США.
Этот объект служит не только как место, где на рейде могут ремонтироваться и пополнять запасы военные корабли, сообщает CNN. Здесь также расположены станции космического наблюдения и комплексы перехвата ракет. Во время шторма волны высотой более метра обрушились именно на остров Рой-Намюр. Повреждения получили жилые помещения на берегу, автомобильная стоянка, местный театр и часовня. В результате стихийного бедствия пострадал один человек.

На аэрофотоснимках можно увидеть, что многие участки острова полностью покрыты водой. Серьёзно пострадала военная и гражданская инфраструктура. Предполагается, что на её восстановление могут уйти долгие месяцы. Многие жилые помещения были залиты океанской водой до потолка, что можно увидеть на опубликованных кадрах видеозаписи.






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#станции
#сша
#вода
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Пилота разбившегося в Афганистане Falcon 10 экстренно госпитализировали в Москве
26 января 2024, 12:17

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

Пилота потерпевшего крушение в Афганистане бизнес-джета Falcon 10 экстренно госпитализировали после возвращения в Москву, об этом стало известно Telegram-каналу Mash.
Напомним, 21 января на северо-востоке Афганистана разбился бизнес-джет Falcon 10. На борту находились шесть человек, двое из них погибли, ещё четверо смогли уцелеть.

Рано утром 26 января четверых выживших доставили в Москву из Кабула.

По информации Mash, 41-летнего пилота Falcon 10 Дмитрия Белякова экстренно госпитализировали сразу после возвращения на Родину. У него диагностировали острый инфаркт передней стенки миокарда — поражена вся толща мышечной стенки сердца.

Отмечается, что в настоящий момент пилот находится в тяжёлом состоянии, за его жизнь борются врачи.

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#пилот
#врачи
#инфаркт
#афганистан
#москва
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В московском метро пассажир ранил мужчину отвёрткой
26 января 2024, 12:06

Фото: iStock/feri ferdinan

В результате конфликта в столичном метро один мужчина ранил другого отвёрткой, об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
По информации СМИ, перепалка между мужчина завязалась на станции столичного метрополитена Добрынинская.

Проходивший мимо мужчина задел другого плечом, после чего они начали спорить. В результате, один из конфликтующих выхватил отвёртку и воткнул её в руку оппонента.

Пострадавшему оказали всю необходимую медицинскую помощь, а 34-летнего нападавшего задержали.

В отношении задержанного возбудили дело по статье «Хулиганство», в настоящий момент он находится под домашним арестом.

Напомним, ранее в московском аэропорту Шереметьево задержали мужчину, который пытался пронести на борт самолёта боевую гранату.

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