МВД объявило в розыск блогера Светова*

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Блогера Михаила Светова* объявили в уголовный розыск, соответствующая информация опубликована в базе розыска МВД.
«Михаил Светов*, 4.1.1985. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», - сообщается в базе МВД.
Основания для объявления блогера и политика в розыск в ведомстве не обозначили.
Также ранее Савёловский суд Москвы оштрафовал Светова* на 40 тысяч рублей за непредоставление отчетности иностранного агента.
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*Является иностранным агентом
Евгения Парфентьева