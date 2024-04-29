МВД опубликовало кадры последствий нападения боевиков на сотрудников ДПС в КЧР

Видео: МВД по Карачаево-Черкессии
В Республике Карачаево-Черкесии вооружённые боевики напали на пост ДПС, двое сотрудников погибли.
МВД по региону опубликовало кадры последствий обстрела, на которых в лобовых стёклах патрульных машин видны следы от пуль. На земле разбросано оружие, из которого преступники стреляли по полицейским.
Как сообщили в МВД, пятеро нападавших были ликвидированы ответным огнём. Помимо двоих погибших полицейских, ещё четверо получили ранения.
Предполагается, что устранённые боевики участвовали в нападении на сотрудников полиции 22 апреля.
По факту произошедшего в Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело.
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Как сообщили в МВД, пятеро нападавших были ликвидированы ответным огнём. Помимо двоих погибших полицейских, ещё четверо получили ранения.
Предполагается, что устранённые боевики участвовали в нападении на сотрудников полиции 22 апреля.
По факту произошедшего в Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело.
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Евгения Парфентьева