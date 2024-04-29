В Карачаево-Черкесии при нападении на наряд ДПС погибли двое полицейских

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Двое полицейских погибли при нападении на наряд ДПС в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.
Отмечается, что четыре сотрудника правоохранительных органов получили ранения. Согласно информации МВД, пятеро нападавших были ликвидированы ответным огнем.
По предварительным данным, на пост ДПС напали те же боевики, которые в воскресенье, 21 апреля, обстреляли полицейских в Карачаевске. Иных подробностей преступления в настоящее время не приводится.
Ранее сообщалось, что в РФ объявили в розыск пять человек, которых подозревают в нападении на наряд патрульно-постовой службы в Республике Карачаево-Черкесия. Следственный комитет возбудил уголовное дело по трем статьям.
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По предварительным данным, на пост ДПС напали те же боевики, которые в воскресенье, 21 апреля, обстреляли полицейских в Карачаевске. Иных подробностей преступления в настоящее время не приводится.
Ранее сообщалось, что в РФ объявили в розыск пять человек, которых подозревают в нападении на наряд патрульно-постовой службы в Республике Карачаево-Черкесия. Следственный комитет возбудил уголовное дело по трем статьям.
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Екатерина Коршунова