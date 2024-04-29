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Неизвестные обстреляли полицейских в Карачаево-Черкессии

29 апреля 2024, 01:04
Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

Неустановленные лица открыли огонь по сотрудникам полиции в Карачаево-Черкесии. В результате нападения есть раненые, передает Readovka в своем Telegram-канале.


Отмечается, что стрельба произошла в селе Мара-Аягъы. Неизвестные осуществили нападение на пост ГИБДД. Официальной информации о происшествии пока не поступало.

Ранее в Карачаево-Черкесии двое неизвестных обстреляли трех полицейских и забрали их оружие. Нападение на полицейских произошло вечером 22 апреля на улице Базарной в Карачаевске. В результате стрельбы один полицейский был госпитализирован, двух полицейских спасти не удалось.

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#полиция
#оружие
#гибдд
Обнажённая девушка спрыгнула с моста в Петербурге, убегая от полицейских
28 апреля 2024, 22:48

Фото: iStock/konstantinks

Неизвестная обнажённая девушка с голубыми волосами спрыгнула с самого длинного и высокого моста Санкт-Петербурга, убегая от полицейских. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
Отмечается, что сначала абсолютно голая девушка спокойно разгуливала около людей рядом с ТРК «ПитерЛэнд». Затем она вышла на Яхтенный мост, где её попытались задержать полицейские. Однако девушка спрыгнула в воду.

После этого она вышла на берег, где её уже поджидали сотрудники правоохранительных органов.

По словам очевидцев событий, девушка явно участвовала в каком-то необычном перформансе.

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#санкт-петербург
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#полиция
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Установлены личности убитых в Германии украинцев
МИД Украины: убитые в Германии граждане Украины были военными
28 апреля 2024, 22:35

Фото: iStock/gorodenkoff

Обнаруженные в Германии с колото-резанными ранами граждане Украины были военными. Об этом сообщили в МИД Украины.
Ранее, в субботу, рядом с торговым центром в немецком городе Мурнау были обнаружены двое мужчин с колото-резанными ранами. Один из них умер на месте от полученных травм, а второй позднее – в больнице. Мужчины оказались уроженцами Украины.

Полиция задержала подозреваемого в совершении двойного убийства. Им оказался гражданин России. В воскресенье прокуратура Мюнхена выдала ордер на его арест.

В украинском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что, по предварительным данным, убитые мужчины были военными, которые проходили медицинскую реабилитацию в Германии.

В настоящее время консулы устанавливают причины произошедшего и уточняют информацию о подразделениях, в которых числились погибшие военные.

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#украина
#германия
#убийство
#военные
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Две тысячи поляков эвакуируют из-за обнаруженной около АЗС бомбы
RMF FM: две тысячи человек эвакуируют из-за бомбы около АЗС в Польше
28 апреля 2024, 21:12

Фото: iStock/Alex Kochev

Порядка двух тысяч человек эвакуируют в Польше из-за обнаружения бомбы времён Второй мировой войны около автозаправочной станции. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.
Отмечается, что эвакуация запланирована на утро понедельника. Из района будут вывезены жители двух населённых пунктов Дембогуже и Казимеж.

После эвакуации сапёры приступят к нейтрализации авиационного снаряда. Ожидается, что они завершат свою работу в течение получаса, после чего жители смогут вернуться в свои дома.

Эвакуация будет проводиться из-за того, что бомба обнаружена около АЗС, что создаёт ещё большую опасность для местных жителей.

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#вторая мировая война
#эвакуация
#жители
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В Подмосковье водитель маршрутки избил подростка из-за проблем с оплатой
В Пирогове водитель маршрутки ударил подростка по лицу из-за проблем с оплатой
28 апреля 2024, 20:13

Фото: iStock/Igor Vershinsky

В подмосковном Пирогове водитель маршрутки ударил подростка, у которого не прошла оплата проезда из-за неработающего терминала. Об этом пишет Telegram-канал Readovka.
Отмечается, что инцидент произошёл в подмосковной маршрутке, следовавшей из Пирогово в Москву. Молодой человек пытался оплатить проезд, но перевод никак не осуществлялся. Водитель-мигрант требовал заплатить любым способом, в том числе, наличными.

Напомним, что ещё в 2022 году Минтранс Подмосковья запретил перевозчикам принимать оплату наличными.

После этого словесный конфликт перерос в физический. Подросток, не выдержав давления со стороны водителя, бросил ему наличные. В ответ на это мигрант ударил его по лицу и, используя нецензурную брань, заявил, что придёт к нему домой.

Ряд СМИ писали, что терминал мог быть выключен намеренно, чтобы принимать оплату «в карман».

Сотрудники полиции проводят проверку по факту произошедшего.

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#автобус
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Два человека погибли при взрыве боеприпаса в Нахичевани
28 апреля 2024, 18:04

Фото: iStock/RamonCast

Два человека погибли в результате взрыва боеприпаса в Садаракском районе Нахичеванской Автономной Республики. Об этом сообщили в Генпрокуратуре, МВД и Агентстве по разминированию Азербайджана.
По данным ведомств, взрыв прогремел на территории населённого пункта Гараагадж. В результате погибли двое местных жителей 1951 и 1970 года рождения.

Отмечается, что сдетонировал ранее неразорвавшийся артиллерийских снаряд, выпущенный вооружёнными силами Армении в ходе Карабахской войны.

Садаракская районная прокуратура начала расследование по факту произошедшего, также назначены соответствующие экспертизы, которые позволят установить все обстоятельства произошедшего.

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#нагорный карабах
#смерть
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В Баварии задержали гражданина России по подозрению в убийстве двух украинцев
28 апреля 2024, 17:55

Фото: iStock/aruba200

В баварском городе Мурнау (Германия) произошло убийство двух граждан Украины, полиция подозревает россиянина. Об этом информирует пресс-служба баварского отделения полиции.
Уточняется, что на территории торгового центра в Мурнау были обнаружены двое мужчин с колото-резаными ранениями. Один из них скончался на месте от полученных травм, второй был доставлен в больницу, но, несмотря на усилия врачей, его спасти также не удалось.

Сотрудники правоохранительных органов вскоре задержали подозреваемого. Им оказался 57-летний россиянин. Полицейские начали расследование двойного убийства.

Ранее сообщалось, что житель Ростовской области открыл стрельбу по движущемуся автомобилю с сидевшими внутри людьми. Убийство произошло неподалёку от хутора Паршиков в Ростовской области.

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#убийство
#украина
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Лидера группы «Коррозия металла» оштрафовали за демонстрацию нацистской символики
Музыканта Троицкого оштрафовали на тысячу рублей за нацистскую символику
28 апреля 2024, 17:05

Фото: iStock/Zolnierek

Лидера группы «Коррозия металла» Сергея Троицкого оштрафовали на одну тысячу рублей за демонстрацию нацистской символики. Об этом в беседе с ТАСС сообщила директор коллектива Мария Рунова.
Отмечается, что Нижегородский районный суд признал музыканта виновным в совершении административного правонарушения. Решением суда ему назначили штраф в размере одной тысячи рублей.

Судья подчеркнул, что на концерте группы, который состоялся 27 апреля, продавались товары (толстовки, футболки, книги) с запрещённой нацистской символикой. В частности, на одной из продающихся футболок была изображена «Мёртвая голова», которая является знаком различия 3-й танковой дивизии СС.

Троицкий в свою очередь заявил, что не продавал эти товары, а выступал на сцене. Часть товаров, по его словам, привёз другой человек. Однако музыкант признал свою вину и подчеркнул, что не имел умысла вести пропаганду.

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#музыкант
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В Петербурге пенсионерка попала в реанимацию после анестезии в стоматологии
28 апреля 2024, 16:27

Фото: iStock/PeopleImages

В Санкт-Петербурге пенсионерка попала в реанимацию после приема у стоматолога, передает 78.ru.
Происшествие случилось в клинике на проспекте Науки. Дочь пострадавшей пожилой женщины поделилась, что та пришла в стоматологию, ей сделали укол анестезии. После этого пенсионерке стало плохо, пришлось вызывать медиков.

Девушка подчеркнула, что данный случай далеко не первый, когда пациентам этой стоматологии становится плохо.

Ранее сообщалось, что уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено после гибели пациентки в одной из столичных частных клиник, где ей выполняли операцию по подтяжке живота.

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Ребенку оторвало ногу в ДТП с мотоциклом в Красноярске
28 апреля 2024, 16:15

Фото: iStock/Osobystist

Десятилетнему мальчику оторвало ногу в аварии с мотоциклом в Красноярске. Об этом сообщает РЕН ТВ.
ДТП произошло на Октябрьском мосту. 40-летний мужчина двигался на мотоцикле Honda с десятилетним мальчиком на пассажирском месте.

Водитель мотоцикла совершил столкновение с автомобилем Mercedes и угодил в отбойник. По данным источника, ребенку оторвало ногу, его доставили в больницу. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что водитель и два пассажира погибли в лобовой аварии возле Димитровграда. ДТП произошло около двух часов ночи на дороге Димитровград — Узиково — Тольятти.

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