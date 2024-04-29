Неизвестные обстреляли полицейских в Карачаево-Черкессии

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Неустановленные лица открыли огонь по сотрудникам полиции в Карачаево-Черкесии. В результате нападения есть раненые, передает Readovka в своем Telegram-канале.
Отмечается, что стрельба произошла в селе Мара-Аягъы. Неизвестные осуществили нападение на пост ГИБДД. Официальной информации о происшествии пока не поступало.
Ранее в Карачаево-Черкесии двое неизвестных обстреляли трех полицейских и забрали их оружие. Нападение на полицейских произошло вечером 22 апреля на улице Базарной в Карачаевске. В результате стрельбы один полицейский был госпитализирован, двух полицейских спасти не удалось.
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Александр Климов