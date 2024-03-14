МВД предъявило окончательное обвинение экс-совладельцу «Азбуки вкуса»

Военно-морская миссия Евросоюза Atalanta подтвердила нападение пиратов на судно у берегов Сомали. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на заявление миссии в соцсети X. Инцидент произошел с торговым cухогрузом MV Abdullah, шедшим под флагом Бангладеш.