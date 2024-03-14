МВД предъявило окончательное обвинение экс-совладельцу «Азбуки вкуса»

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Следственный департамент МВД России предъявил окончательную редакцию обвинения в отношении бывшего совладельца сети кофеен «Кофе хауз» и магазинов «Азбука вкуса» Кириллу Якубовскому, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.
Кирилл Якубовский обвиняется в организации и руководстве преступной группы, обладающей значительными финансовыми ресурсами и коррупционными связями. Расследование уголовного дела продолжалось более семи лет, и адвокаты обвиняемых оспаривают несостоятельность обвинений и связь некоторых потерпевших с событиями. По их мнению, если в итоге будет вынесен обвинительный приговор, то существует возможность пересмотра гражданских исков.
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