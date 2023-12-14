СК попросил МВД лишить гражданства России семерых осужденных

Фото: istock / JessAerons
Следственный комитет Российской Федерации попросил Министерство внутренних дел лишить российского гражданства 7 человек, которые осуждены в Москве за преступления. Об этом рассказала старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова, сообщает РИА Новости.
Она также добавила, что эти граждане, ранее получивших паспорта РФ, были осуждены за уклонение от военной и альтернативной гражданской службы, производство, сбыт или пересылку наркотических веществ, оправдание и пропаганду терроризма, а также изнасилования.
Ранее Следственный комитет Подмосковья опубликовал видео с места убийства Ильи Кивы. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Читайте также:
Алкогольное мороженое приравняют к видам спиртного
Россиянам рассказали о способах получить налоговый вычет
Эксперт рассказал об опасности оплаты товаров по QR-коду
Алина Юрчак