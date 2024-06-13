МВД РФ объявило в розыск телеведущую Лазареву*

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Министерство внутренних дел России объявило в розыск телеведущую Татьяну Лазареву*, карточка с её фотографией появилась на сайте ведомства.
Отмечается, что Лазареву* разыскивают по уголовной статье. При этом конкретная статья на сайте МВД не указана. В апреле Лазареву* проверяли на публичное оправдание терроризма после того, как в одном из интервью она заявила, что радуется атакам беспилотников на Москву.
После начала специальной военной операции Лазарева* покинула Россию и переехала жить в Испанию. Она неоднократно высказывалась в поддержку украинской стороны. Однако в июне прошлого года телеведущая заявила, что в будущем хотела бы вернуться в Россию.
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Евгения Парфентьева