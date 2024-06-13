МВД РФ объявило в розыск телеведущую Лазареву*

К старшему брату юмориста Максима Галкина* нагрянули силовики с обысками. Следственные мероприятия прошли в доме, находящемся на Рублевском шоссе, и связаны с уголовным делом о хищениях в Минобороны РФ. В ходе оперативных действий были изъяты носители информации и прочая техника.