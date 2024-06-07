МВД России объявило Юлию Тимошенко в розыск

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МВД РФ объявило в розыск экс-премьера Украины Юлию Тимошенко по уголовной статье. Это следует из базы розыска МВД России.
В базе сказано, что Тимошенко Юлия Владимировна разыскивается по уголовной статье, но по какой именно не указано.
Тимошенко Юлия Владимировна — украинский государственный и политический деятель. Народный депутат Украины (1997—2000, 2002—2005, 2006—2007, 2007, 2014—2019, с 2019). Кандидат экономических наук. Премьер-министр Украины с 4 февраля по 8 сентября 2005 и с 18 декабря 2007 по 3 марта 2010 года. Вице-премьер-министр Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса (1999—2001).
Первая и пока единственная женщина премьер-министр в истории Украины, а также первая женщина, занимавшая этот пост в странах СНГ.
Ранее сообщалось, что МВД России объявило в розыск экс-спикера ВСУ трансгендерную женщину Сару Эштон-Чирилло*. Отмечается, что американку разыскивают по статье Уголовного кодекса РФ. Однако не уточняется, по какой именно. Напомним, что в конце сентября прошлого года Сару Эштон-Чирилло* отстранили от должности представителя Сил территориальной обороны ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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*решением Росфинмониторинга признана террористом и экстремистом
Тимошенко Юлия Владимировна — украинский государственный и политический деятель. Народный депутат Украины (1997—2000, 2002—2005, 2006—2007, 2007, 2014—2019, с 2019). Кандидат экономических наук. Премьер-министр Украины с 4 февраля по 8 сентября 2005 и с 18 декабря 2007 по 3 марта 2010 года. Вице-премьер-министр Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса (1999—2001).
Первая и пока единственная женщина премьер-министр в истории Украины, а также первая женщина, занимавшая этот пост в странах СНГ.
Ранее сообщалось, что МВД России объявило в розыск экс-спикера ВСУ трансгендерную женщину Сару Эштон-Чирилло*. Отмечается, что американку разыскивают по статье Уголовного кодекса РФ. Однако не уточняется, по какой именно. Напомним, что в конце сентября прошлого года Сару Эштон-Чирилло* отстранили от должности представителя Сил территориальной обороны ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
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В России объявили в розыск бывшего главу МИД и полиции Эстонии
*решением Росфинмониторинга признана террористом и экстремистом
Дарья Осипова