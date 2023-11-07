МВД Украины объяснило гибель помощника главкома ВСУ Залужного игрой с гранатами

Помощник главкома ВСУ Геннадий Частяков погиб от гранаты, подаренной коллегой. Об этом написал министр внутренних дел страны Игорь Клименко в своём Телеграм-канале.
По словам министра, 39-летний майор принёс домой подарок, полученный от одного из коллег в честь дня рождения. Им оказалась коробка с гранатами западного образца, которые военный захотел показать тринадцатилетнему сыну.
Подросток начал играться с боеприпасом, но Чистяков отобрал у него гранату. Вероятно, он выдернул кольцо, и после этого раздался взрыв.
Полиция на месте происшествия обнаружила ещё пять таких гранат. Они будут отправлены на экспертизу.
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Подросток начал играться с боеприпасом, но Чистяков отобрал у него гранату. Вероятно, он выдернул кольцо, и после этого раздался взрыв.
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Диана Аванесян