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МВД: В Ачинске двух подростков задержали за попытку поджога релейных шкафов

27 марта 2024, 05:50
Фото: пресс-служба транспортной полиции Сибири

Фото: пресс-служба транспортной полиции Сибири

Двоих подростков 15 и 16 лет задержали в красноярском Ачинске на перегоне железной дороги за попытку поджечь релейные шкафы, сообщает транспортная полиция Сибири. У незадачливых террористов нашли зажигалку, горючую смесь и телефон, теперь им грозит до 10 лет тюрьмы.
Как установили транспортные полицейские и сотрудники краевого ФСБ, 15-летнему учащемуся предложили 15 тысяч рублей за то, чтобы сломать оборудование на железной дороге. Выполнять задание школьник отправился, для надёжности взяв с собой 16-летнего друга.

Преступление удалось предотвратить. Задержек в движении поездов не допущено.


Ранее также сообщалось, что неизвестные пытались парализовать железнодорожное сообщение с черноморским побережьем, поджигая релейный шкаф в Краснодаре. В результате происшествия движение двух пассажирских поезда было приостановлено.

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#подростки
#школьники
#задержание
#красноярский край
#железная дорога
#полицейские
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Погиб глава организации, которая спасла сотни людей во время теракта в «Крокусе»
Lenta.ru: Погиб лидер студенческой организации, спасавшей людей в «Крокусе»
27 марта 2024, 05:07

Фото: iStock/Marat_Musabirov

Во время теракта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске погиб Андрей Сыропятов — лидер студенческой организации, которая в итоге спасла сотни людей. По информации Lenta.Ru, имя Андрея находится в списке жертв теракта, обнародованном 26 марта на сайте МЧС РФ.
Организация помогла посетителям выбраться из здания, при этом в день теракта в здании находились 105 сотрудников, все выжили. Однако позже выяснилось, что пропал глава организации Андрей Сыропятов — и лишь несколько дней спустя его имя удалось найти в обновлённом списке жертв кошмарной террористической акции.

Теракт в Красногорске был совершён вечером 22 марта. Вооружённые люди открыли стрельбу по зрителям концерта и персоналу, а затем устроили пожар.

Специалисты МЧС полностью ликвидировали последствия пожара в зале и закончили разбор завалов. Спасатели разобрали и вывезли более 900 кубометров обрушившихся конструкций. В аварийно-спасательных работах участвовали более 1 тыс. специалистов и свыше 300 единиц техники.

По последним данным, предоставленным Следственным комитетом РФ, во время трагедии в концертном зале погибли 139 человек. Ещё 182 человека пострадали от ран, огня и дыма. Большинство погибших задохнулись в дыму, который возник после того, как террористы подожгли разлитую горючую жидкость и вспыхнул пожар, охвативший всё здание. На 20:00 по Москве поимённый список погибших включает в себя 120 фамилий.

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#студенты
#спасение
#смерть
#теракт
#красногорск
#крокус сити холл
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«Ъ»: Генпрокурор РФ Краснов рассказал о ходе расследования по «Северным потокам»
27 марта 2024, 02:25

Генеральный прокурор России Игорь Краснов в интервью «Коммерсанту» рассказал о ходе расследования подрывов на российских газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2». По его словам, сейчас проводятся взрывотехническая судебная экспертиза и другие следственные действия, направленные на установление причин повреждения газопроводов, а также их локализации, особенностей и мощности взрывных устройств
Игорь Краснов напомнил, что с октября 2022 года (то есть всего через месяц после взрывов) Генпрокуратура РФ направила в компетентные органы Германии, Дании, Финляндии, Швейцарии и Швеции целых 15 запросов о предоставлении материалов расследования. Ответ российская сторона получила только от Дании — да и то «абсолютно формальный».

«Решение этих стран отказаться от сотрудничества с нами в первую очередь свидетельствует о том, что реальное расследование ими не велось … А вот наше расследование продвигается вперед», — добавил генпрокурор.

Напомним, 26 сентября 2022 года произошли взрыва на двух российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2», по которым газ экспортировался в Европу. Германия, Дания и Швеция изначально предполагали, что не исключена целенаправленная диверсия. Тем не менее, в феврале 2024 года в Швеции расследование прекратили, заявив, что в данном случае «шведская юрисдикция неприменима». Позднее примеру «страны Трёх Корон» последовала и полиция Дании, не найдя оснований для уголовного дела.

Ранее сообщалось, что ремонт трубопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» обойдется в 1,3 миллиарда долларов. В эту сумму входят расходы на удаление воды из труб, их стабилизацию и ремонт, а также восполнение утраченных запасов газа.

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#северный поток
#генпрокуратура
#расследование
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Гладков: На подлёте к Белгороду сбито 18 воздушных целей, ранен один человек
27 марта 2024, 01:08

Фото: сайт Кремля

Система ПВО сбила 18 воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, есть один пострадавший мужчина, который получил осколочные ранения.




Ранее SHOT сообщил о серии взрывов непосредственно над Белгородом. Непосредственно перед этим в регионе объявили ракетную опасность и завыли сирены тревоги. Власти просят жителей по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.

Вооруженные силы Украины регулярно осуществляют артиллерийские обстрелы центральных и приграничных регионов России, а также проводят атаки с использованием беспилотников и осуществляют диверсионные акты.

Так, на территории Белгородской области объявлен желтый уровень террористической опасности, что предполагает активизацию деятельности силовых структур, проведение проверок на вокзалах и в многолюдных местах, повышенную готовность медицинских учреждений и усиленное охранное сопровождение стратегически важных объектов.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#вячеслав гладков
#белгородская область
#пострадавший
#пво
#украина
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МВД: В Подмосковье полицейский столкнулся сразу с четырьмя автомобилями
В Химках арестовали сотрудника полиции за столкновение с четырьмя машинами сразу
27 марта 2024, 00:39

Фото: iStock/blinow61

В подмосковных Химках задержан сотрудник местного РОВД, причастный к столкновению сразу с четырьмя автомобилями. Об этом сообщает ГУ МВД по Московской области.
Как сообщили в ведомстве, 25 марта на улице Мира водитель «Ниссана» повредил три стоящих на парковке машины. Затем владелец иномарки столкнулся с двигавшимся мимо BMW и скрылся с места происшествия.

Правоохранители смогли быстро выяснить личность преступника, которым оказался сотрудник Сходненского отдела полиции города Химки. В подмосковном главке МВД заявили, что его уволят из органов и он предстанет перед законом. В настоящее время проводится служебная проверка всех обстоятельств происшествия.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде полицейские на патрульной машине сбили подростка на пешеходном переходе. К их чести, . сотрудники правопорядка сразу же вызвали на место происшествия скорую помощь.

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#химки
#мвд московской области
#полицейские
#столкновение
#дтп
#арест
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SHOT: Над Белгородом звучат взрывы, работает ПВО
27 марта 2024, 00:22

Фото: iStock/RamonCast

Украина снова обстреливает Белгородскую область. По информации Telegram-канала SHOT, cерия взрывов прогремела непосредственно над Белгородом. Предварительно, сработала система противовоздушной обороны.
Очевидцы рассказали, что около получаса назад были слышны взрывы, а в небе видны яркие вспышки.

Непосредственно перед этим в регионе объявили ракетную опасность и завыли сирены тревоги. Власти просят жителей по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.

Вооруженные силы Украины регулярно осуществляют артиллерийские обстрелы центральных и приграничных регионов России, а также проводят атаки с использованием беспилотников и осуществляют диверсионные акты.

Так, на территории Белгородской области объявлен желтый уровень террористической опасности, что предполагает активизацию деятельности силовых структур, проведение проверок на вокзалах и в многолюдных местах, повышенную готовность медицинских учреждений и усиленное охранное сопровождение стратегически важных объектов.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#взрывы
#пво
#белгородская область
#ракетная опасность
#всу
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РБК: Одна из посетительниц «Крокус Сити Холла» рассказала хронологию теракта
26 марта 2024, 23:26

Фото: iStock/fergregory

Посетительница концерта в «Крокусе» Дарья рассказала на телеканале РБК подробную хронологию дня теракта. По её словам, вначале она не поняла, что происходит, находясь на балконе, и заподозрила неладное, только когда увидела убегающих билетёров.
«Да, их могли набрать вчера вечером, и они просто хотели подработать, но тем не менее, как будто бы, если бы они кричали: «Стрельба, ложитесь!», возможно, спаслось бы больше людей, и если людей брали бы с собой», — рассказала девушка в эфире программы ЧЭЗ.

Когда угроза теракта стала понятной и осязаемой, Дарья весте с окружающими её людьми легла на пол, и вскоре раздались звуки выстрелов. Тогда она решила вместе с остальными выбираться из зала — но куда бежать, было непонятно. В итоге девушке и сопровождавшим её другим посетителям концерта удалось выбраться на парковку через служебный коридор в районе центрального входа в «Крокус», после чего они побежали в сторону торгового центра «Твой дом».

Теракт в Красногорске был совершён вечером 22 марта. Вооружённые люди открыли стрельбу по зрителям концерта и персоналу, а затем устроили пожар.

Специалисты МЧС полностью ликвидировали последствия пожара в зале и закончили разбор завалов. Спасатели разобрали и вывезли более 900 кубометров обрушившихся конструкций. В аварийно-спасательных работах участвовали более 1 тыс. специалистов и свыше 300 единиц техники.

По последним данным, предоставленным Следственным комитетом РФ, во время трагедии в концертном зале погибли 139 человек. Ещё 182 человека пострадали от ран, огня и дыма. Большинство погибших задохнулись в дыму, который возник после того, как террористы подожгли разлитую горючую жидкость и вспыхнул пожар, охвативший всё здание. На 20:00 по Москве поимённый список погибших включает в себя 120 фамилий.

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* террористическая организация, запрещенная в России
#крокус сити холл
#теракт
#московская область
#терроризм
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База США в Сирии подверглась атаке
РИА Новости: База США на газовом месторождении в Сирии была атакована
26 марта 2024, 23:12

Фото: iStock/Bill Chizek

Два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) атаковали военную базу США на газовом месторождении «Конико» в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, сообщает РИА Новости.
По данным источников агентства, после инцидента в небо поднялся самолет ВВС США, а в районе базы начался пожар. Информации о жертвах или разрушении на данный момент нет.

Ранее Минобороны Сирии об ударах авиации Соединенных Штатаов. Американские военные самолеты и беспилотники подвергли бомбардировке «ряд городов, деревень и военных объектов» в провинции Дейр-эз-Зор на востоке страны. Тем временем госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон пока не готов прекратить атаковать цели на Ближнем Востоке.

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#сирия
#сша
#удар
#авиация
#военные
#база
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Суд Петербурга арестовал подозреваемых за попытку совершить теракт
Суд Петербурга арестовал мужчину и подростка за попытку теракта на ж/д станции
26 марта 2024, 22:21

Фото: istock / Yingko

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга арестовал подростка и мужчину за попытку совершить теракт около железнодорожной станции «Удельная». Преступники подожгли батарейный шкаф, сообщает объединенная пресс-служба судов города в Телеграм-канале.
Задержанные подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 - ч.1 ст.205 УК РФ (попытка террористического акта).

По данным следствия, преступникам не удалось довести начатое до конца из-за опасений быть пойманными на месте поджога.

«Суд ходатайства следствия удовлетворил, избрав фигурантам стражу по 24.05.2024», — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что полиция Липецка начала проверку после высказываний местной жительницы о теракте. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#суд
#преступники
#ук
#теракт
#станции
#рф
#служба
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ЦАХАЛ заявила о ликвидации в секторе Газа «третьего номера» ХАМАС Марвана Иссы
26 марта 2024, 22:04

Фото: istock / Racide

Разведывательные данные ЦАХАЛ подтвердили факт уничтожения в Газе заместителя командующего боевым крылом радикального палестинского движения Марвана Иссы — «третьего номера» в иерархии ХАМАС. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.
«Сегодня вечером, после того как мы проверили все разведданные и удостоверились на 100%, мы сообщаем на основании разведданных Службы общей безопасности и Управления военной разведки, что Марван Исса был уничтожен во время нашей атаки две недели назад вместе с Рази Абу Тамаа», — сообщил он.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал единственный способ ликвидировать ХАМАС. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#израиль
#хамас
#операция
#армия
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