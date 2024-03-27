МВД: В Ачинске двух подростков задержали за попытку поджога релейных шкафов

Фото: пресс-служба транспортной полиции Сибири
Двоих подростков 15 и 16 лет задержали в красноярском Ачинске на перегоне железной дороги за попытку поджечь релейные шкафы, сообщает транспортная полиция Сибири. У незадачливых террористов нашли зажигалку, горючую смесь и телефон, теперь им грозит до 10 лет тюрьмы.
Как установили транспортные полицейские и сотрудники краевого ФСБ, 15-летнему учащемуся предложили 15 тысяч рублей за то, чтобы сломать оборудование на железной дороге. Выполнять задание школьник отправился, для надёжности взяв с собой 16-летнего друга.
Преступление удалось предотвратить. Задержек в движении поездов не допущено.
Ранее также сообщалось, что неизвестные пытались парализовать железнодорожное сообщение с черноморским побережьем, поджигая релейный шкаф в Краснодаре. В результате происшествия движение двух пассажирских поезда было приостановлено.
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Преступление удалось предотвратить. Задержек в движении поездов не допущено.
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Артем Путинцев