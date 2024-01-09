МВД: В Подмосковье завели дело после поджога релейного шкафа двумя подростками

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В отношении двоих подростков, которые подожгли релейный шкаф в Московской области, возбудили уголовное дело, об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.
Напомним, неисправность релейного шкафа заметили сотрудники железной дороге на перегоне между станциями Мальчики и Яничкино в Подмосковье. Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что оборудование было подожжено.
Двух подозреваемых оперативно задержали — ими оказались подростки 2006 и 2008 года рождения. Сами задержанные сообщили, что решились на поджог ради денежного вознаграждения, которое им пообещал неизвестный в мессенджере.
В отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело о преступлении против безопасности дорожного движения.
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Двух подозреваемых оперативно задержали — ими оказались подростки 2006 и 2008 года рождения. Сами задержанные сообщили, что решились на поджог ради денежного вознаграждения, которое им пообещал неизвестный в мессенджере.
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Евгения Парфентьева