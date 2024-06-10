На аэродроме Путилово под Петербургом разбился парашютист - видео

В окрестностях Санкт-Петербурга в районе аэродрома Путилово разбился парашютист. Трагедия произошла накануне, 9 июня.
Как сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке», 38-летний Андрей был опытным парашютистом. Роковой прыжок был для него уже четвёртым в этот день. Всего на счету спортсмена 363 прыжка.
Накануне мужчина отправился на тренировку в составе команды Федерации парашютного, самолётного и вертолётного спорта Ленинградской области. Групповые прыжки выполнялись с самолёта АН-28Д. Группа состояла из семи человек. У Андрея запутались стропы парашюта. На записи камеры, размещённой на шлеме спортсмена, видно, как он пытается их распутать вплоть до самого момента падения. Но сделать это так и не удаётся.
Ленинградским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте возбуждено дело по факту оказания услуг, не отвечающим правилам безопасности.
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Накануне мужчина отправился на тренировку в составе команды Федерации парашютного, самолётного и вертолётного спорта Ленинградской области. Групповые прыжки выполнялись с самолёта АН-28Д. Группа состояла из семи человек. У Андрея запутались стропы парашюта. На записи камеры, размещённой на шлеме спортсмена, видно, как он пытается их распутать вплоть до самого момента падения. Но сделать это так и не удаётся.
Ленинградским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте возбуждено дело по факту оказания услуг, не отвечающим правилам безопасности.
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Александр Бойцов