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На аэродроме Путилово под Петербургом разбился парашютист - видео

На аэродроме Путилово под Петербургом разбился парашютист
10 июня 2024, 12:35

В окрестностях Санкт-Петербурга в районе аэродрома Путилово разбился парашютист. Трагедия произошла накануне, 9 июня.
Как сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке», 38-летний Андрей был опытным парашютистом. Роковой прыжок был для него уже четвёртым в этот день. Всего на счету спортсмена 363 прыжка.

Накануне мужчина отправился на тренировку в составе команды Федерации парашютного, самолётного и вертолётного спорта Ленинградской области. Групповые прыжки выполнялись с самолёта АН-28Д. Группа состояла из семи человек. У Андрея запутались стропы парашюта. На записи камеры, размещённой на шлеме спортсмена, видно, как он пытается их распутать вплоть до самого момента падения. Но сделать это так и не удаётся.



Ленинградским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте возбуждено дело по факту оказания услуг, не отвечающим правилам безопасности.






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