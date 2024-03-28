На АЭС «Пакш» в Венгрии остановлен первый энергоблок, а второй теряет мощность









Ядерный реактор первого энергоблока АЭС «Пакш» в Венгрии был остановлен из-за срабатывания системы автоматической защиты. Второй энергоблок смог работать с мощностью лишь 100 МВт из-за выхода из строя одного из насосов. Оба инцидента произошли ещё утром 25 марта, и безопасность энергоблоков не была подвержена угрозе.АЭС в Пакше, построенная советскими специалистами, дает половину всей производимой и треть потребляемой электроэнергии в Венгрии. На станции действуют четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440, и идет в настоящее время идёт строительство ее второй очереди. Москва уже подтвердила готовность финансировать сооружение АЭС «Пакш-2», потенциально оцениваемое в €12,5 млрд.Напомним, что ещё десять лет назад, в 2014 году, Москва и Будапешт заключили соглашение о предоставлении долгосрочного кредита в размере до 10 миллиарда евро на возведение АЭС. В конце августа 2022 года Управление по атомной энергетике Венгрии выдало «Росатому» разрешение на возведение 5 и 6 энергоблоков АЭС «Пакш». А в мае 2023 года уже Еврокомиссия одобрила поправки к соглашениям о строительстве и финансировании объекта.