На Алтае 49-летнего сотрудника птицефабрики засыпало зерном, мужчина погиб

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В Алтайском крае следователи проводят проверку после гибели рабочего птицефабрики, которого засыпало зерном. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на СУСК РФ по региону.
Сообщается, что машиниста механического тока затянуло и засыпало зерном в завальной яме в помещении птицефабрики. 49-летний мужчина скончался на месте.
Проверкой занимается Новоалтайский межрайонный следственный отдел.
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали полицейского за вымогательство почти миллиона рублей за секс, в котором он даже не принимал участие. Знакомая полицейского занялась интимом с другим мужчиной по-обоюдному согласию, но потом передумала и решила заработать денег. Сначала она потребовала у него 500 тысяч рублей, а когда тот отказался платить, обратилась за помощью к правоохранителю и начала требовать у своей жертвы уже 900 тысяч рублей.
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Алина Юрчак