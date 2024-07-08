На Алтае лучших рыбаков наградили медалями на украинском языке

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska
В Волчихинском районе Алтайского края прошли соревнования по рыбалке. Победителям и призёрам торжественно вручили медали на украинском языке.
Лучшие рыбаки, занявшие призовые места в соревнованиях с удивлением увидели на наградных медалях надписи на мове, передаёт телеграм-канал Mash Siberia. На опубликованных снимках можно увидеть, как медаль, висящая на ленте, выполненной в цветах российского триколора, украшена на аверсе надписью «III мiсце».
Представители кооператива «Приборовое», организовавшего соревнования по рыбной ловле, объяснили, что не обратили внимания на надписи, когда закупали призы и награды. Организаторы извинились перед участниками и пообещали заменить медали в ближайшее время.
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