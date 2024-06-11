Россиянина арестовали за футболку с проукраинской нацистской символикой

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Жителя Москвы арестовали за футболку с проукраинской нацистской символикой.
По данным «Ленты.ру», по статье «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики» арестован Андрей Евсеев.
Он носил футболку с изображением символа украинской организации, признанной экстремисткой Верховным судом РФ.
Дома у мужчины нашли четыре выстрела гранатомета, восемь БПЛА и контейнеры с порошкообразными веществами, рассказывает Baza. Он работает водителем. Полиция проверит его на причастность к незаконному обороту оружия.
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Он носил футболку с изображением символа украинской организации, признанной экстремисткой Верховным судом РФ.
Дома у мужчины нашли четыре выстрела гранатомета, восемь БПЛА и контейнеры с порошкообразными веществами, рассказывает Baza. Он работает водителем. Полиция проверит его на причастность к незаконному обороту оружия.
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В квартире петербуржца было обнаружено расчлененное тело, пишет «РЕН ТВ»
Алёна Самарева