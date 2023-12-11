В Хабаровске детсадовцам выдали грамоты с гербом Украины

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В Хабаровске воспитанники детского сада №122 получили грамоты с символикой Украины после соревнований, оказалось, что шаблоны распечатала инструктор по физкультуре. Об этом сообщили в управлении образования города.
«Произошла недопустимая ситуация в детском саду №137 нашего города. В учреждении проходили соревнования, в которых участвовали несколько детсадов. Каждый готовил грамоты для воспитанников самостоятельно», -передает РИА Новости информацию из управления образования.
Уточняется, что шаблоны грамот с украинской символикой были скачены инструктором по физкультуре из интернета. Их она и принесла на соревнования. В настоящее время все грамоты у детей забрали. Проводится проверка.
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