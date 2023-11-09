На Алтае одиннадцатилетняя девочка погибла, катаясь с горки

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В Алтайском крае одиннадцатилетняя девочка погибла, катаясь на «ватрушке» с горки. Старший помощник руководителя СУСК по региону Людмила Рязанцева сообщила о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности) УК РФ, пишет РИА Новости.
«По данным следствия, вечером 8 ноября 2023 года группа детей каталась с холма на участке местности в селе Шелаболиха. При спуске 11-летнюю девочку на ватрушке занесло в бетонный столб, находящийся недалеко от горки», — цитирует агентство слова собеседницы. В результате столкновения ребёнок скончался.
Следователи проводят осмотр места происшествия, подробности произошедшего устанавливаются.
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Диана Аванесян