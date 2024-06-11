На автозаводе «Москвич» работника придавило станком весом 700 килограммов

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Несчастный случай произошёл на столичном предприятии «Москвич». Работника придавило станком, вес которого составляет 700 килограммов.
О происшествии рассказал телеграм-канал 360.ru. О причинах инцидента, как и о состоянии пострадавшего, на данный момент ничего не известно. Каким образом работник предприятия угодил под массивный станок, также не ясно. Администрация автозавода пока никак не прокомментировала происшедшее.
Представители Государственной инспекции по охране труда проведут проверку на предмет соблюдения на предприятии законодательства в этой области. В случае выявления каких-либо нарушений правил безопасности либо требований по охране труда, в дело может вмешаться прокуратура.
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Александр Бойцов