Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ На борту пропавшего над Афганистаном частного самолета были двое россиян

На борту пропавшего над Афганистаном частного самолета были двое россиян

21 января 2024, 10:53
Фото: iStock/Diy1

Фото: iStock/Diy1

Двое граждан России находились на борту пропавшего с радаров над Афганистаном частного самолета. Об этом пишет ТАСС, со ссылкой на оперативные службы.
По предварительным данным, все пассажиры воздушного судна погибли. Отмечается, что самолёт перестал выходить на связь вечером в субботу, 20 января, в момент, когда находился в воздушном пространстве Афганистана.

Пилот воздушного судна накануне сообщал о технических неисправностях. На месте происшествия работают специалисты.


Напомним, пассажирский самолет индийской авиакомпании, который летел в Москву, разбился в горах афганской провинции Бадахшан. На борту самолета находились шесть человек, среди которых были четыре члена экипажа и два пассажира.

Читайте также:

В Афганистане разбился индийский пассажирский самолет

Власти взяли на контроль происшествие с крушением самолета

Десять человек погибли при крушении бизнес-джета в Тверской области
#самолет
#происшествие
#пассажиры
#контроль
#человек
#авиакомпании
#россияне
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Росавиация: пропавший в Афганистане самолет Falcon был зарегистрирован в России
21 января 2024, 11:05

Фото: iStock/Sitikka

Пропавший в Афганистане самолет Falcon 10 был зарегистрирован в государственном реестре гражданских воздушных судов России. Об этом сообщили в Росавиации.
Сообщается, что самолет мог иметь технические неисправности. Судно потерпело крушение в горах афганской провинции Бадахшан.

Напомним, пассажирский самолет индийской авиакомпании, который летел в Москву, разбился в горах афганской провинции Бадахшан. На борту самолета находились шесть человек, среди которых были четыре члена экипажа и два пассажира.

Двое граждан России находились на борту пропавшего с радаров над Афганистаном частного самолета. По предварительным данным, все пассажиры воздушного судна погибли.

Читайте также:

В Афганистане разбился индийский пассажирский самолет

На борту пропавшего над Афганистаном частного самолета были двое россиян

Десять человек погибли при крушении бизнес-джета в Тверской области
#самолет
#бизнес
#судно
#пассажиры
#человек
#авиакомпании
#крушение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Афганистане разбился индийский пассажирский самолет
Aamaj News: Индийский самолёт разбился в афганском Бадахшане по пути в Москву
21 января 2024, 10:43

Фото: iStock/Bogdan Khmelnytskyi

Пассажирский самолет индийской авиакомпании, который летел в Москву, разбился в горах афганской провинции Бадахшан. Об этом сообщает агентство Aamaj News.
Отмечается, что на борту самолета находились шесть человек, среди которых были четыре члена экипажа и два пассажира. В Росавиации отметили, что воздушное судно Falcon 10 было зарегистрировано в госреестре гражданских воздушных судов РФ.

Сообщается, что самолет отклонился от заданного курса. На место крушения направлена группа специалистов для расследования крушения борта. Уточняется, что перед крушением пилот самолета заявлял об имеющихся технических проблемах.

Ранее сообщалось, чтолегкомоторный самолёт разбился в Лыткарине, пострадали два человека, погибших нет.

Читайте также:

Власти взяли на контроль происшествие с крушением самолета

Под Томском разбился самолёт: названы возможные причины

В Лыткарине разбился легкомоторный самолёт
#самолет
#происшествие
#судно
#контроль
#человек
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Сухуме из-за пожара в картинной галерее сгорели тысячи картин
21 января 2024, 10:26

Фото: istockphoto/photovs

В здании Центрального выставочного зала в Сухуме, где располагается Национальная картинная галерея, вспыхнул пожар.
Об этом сказано на сайте МЧС Абхазии. Пожар случился примерно в 04:00 по местному времени (03:00 мск). Возгорание ликвидировали более 10 пожарных расчетов, и к 07:00 (06:00 мск) пожар удалось локализовать.

Огню не позволили распространиться на близлежащие здания, а именно Абхазский и Русский театры, но, по предварительной информации, тысячи картин сгорели.

Врио министра культуры Динара Смыр сообщила государственному агентству «Апсныпресс», что на втором этаже здания Центрального выставочного зала находились фонды Национальной картинной галереи, которая насчитывала более четырех тысяч экземпляров.

«Среди них до 300 работ Александра Чачба-Шервашидзе. Это невосполнимая утрата для национальной культуры Абхазии», —заявила Динара Смыр.
Ранее сообщалось, что губернатор Ленобласти Александр Дрозденко написал в своем тг-канале о том, что в порту Усть-Луга горит терминал компании «Новатэк».

По словам очевидцев, пишет «Фонтанка», они дважды слышали звуки, которые были похожи на взрывы, но пока нет ясности – были ли взрывы причиной возгорания или случились после пожара. Сотрудники порта рассказали, что рядом с пожаром на погрузке находились корабли, которые прибыли из Панамы, и емкости с аммиаком и азотом.

Читайте также:

В Кингисеппском районе Ленобласти ввели режим повышенной готовности из-за пожара

В Сети появилось видео пожара на терминале НОВАТЭКа в Ленинградской области

В районе угольного терминала Морского торгового порта слышен взрыв
#картина
#новости
#пожар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В питерской квартире обнаружили труп 9-месячной девочки
21 января 2024, 10:16

Фото: istockphoto/Motortion

Труп 9-месячной девочки обнаружили в квартире на Тихоокеанской улице в Парголово в Санкт-Петербурге.
РЕН ТВ сообщает, что 22-летняя мать утром 20 января вышла из дома по делам и оставила девочку и её годовалого брата дома с подругой. По словам матери, она вернулась домой и обнаружила тело дочери между кроватью и стеной.

«В квартире был только годовалый брат погибшей девочки. Подруги дома не было, а входная дверь была закрыта», –сообщил собеседник РЕН ТВ.
Точную причину смерти девочки установит судмедэкспертиза. Следователи разыскивают женщину, присматривающую за детьми. Обстоятельства смерти ребенка в данный момент выясняют.

Ранее сообщалось, что в Москве годовалый мальчик скончался после того, как проглотил таблетки от давления. РЕН ТВ пишет, что мальчик находился в доме с матерью и сестрой. Ребёнка оставили одного в комнате. В этот момент он съел несколько таблеток, которые лежали на столе. Спустя некоторое время, мальчик потерял сознание в коридоре.

Читайте также:

В Москве годовалый мальчик умер, проглотив таблетки

В Лондоне женщина убила 11-летнюю соседку незаконным средством от клопов

NBC: В США из-за арктического циклона погиб 61 человек
#санкт-петербург
#квартира
#дети
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Кингисеппском районе Ленобласти ввели режим повышенной готовности из-за пожара
21 января 2024, 08:11

Фото: iStock/Distortion Media

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко написал в своем тг-канале о том, что в порту Усть-Луга горит терминал компании «Новатэк».
По словам очевидцев, пишет «Фонтанка», они дважды слышали звуки, которые были похожи на взрывы, но пока нет ясности – были ли взрывы причиной возгорания или случились после пожара. Сотрудники порта рассказали, что рядом с пожаром на погрузке находились корабли, которые прибыли из Панамы, и емкости с аммиаком и азотом.

«Пострадавших в результате пожара на терминале компании «Новатэк» в порту Усть-Луга нет. Проведена эвакуация персонала», - написал губернатор Александр Дрозденко.
Пожар ликвидируют МЧС и Леноблпожспаса. В Кингисеппском районе действуют режим повышенной готовности, работает оперштаб по устранению последствий. Причина пожара официально не сообщалась.

Напомним, что 18 января над территорией Ленинградской области ПВО впервые перехватила украинский БПЛА.

Целью атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ на Санкт-Петербург стал нефтяной терминал. Об этом заявил совладелец Петербургского нефтяного терминала Михаил Скигин в беседе с «Коммерсантом».

Читайте также:

В Сети появилось видео пожара на терминале НОВАТЭКа в Ленинградской области

В районе угольного терминала Морского торгового порта слышен взрыв

В небе над Смоленской областью сбит очередной беспилотник ВСУ
#ленинградская область
#происшествие
#пожар
#новости
#губернатор
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Daily News: Учителя начальных классов арестовали за сексуальные домогательства
21 января 2024, 06:29

Фото: iStock/Elmar Gubisch

В США 26-летний учитель и тренер начальной школы в Нью-Джерси арестован по обвинению в сексуальных преступлениях с участием несовершеннолетних. Об этом пишет Daily News со ссылкой на местные власти.
В публикации говорится, что Томаса Каррахера обвиняют в попытке распространения непристойных материалов среди несовершеннолетних, попытке поставить под угрозу благополучие ребёнка, а также попытке преступного сексуального контакта.

Сторона обвинения утверждает, что учитель использовал социальные сети для поиска предложений о сексе от несовершеннолетних девушек. Он также настаивал, чтобы собеседницы сделали для него интимные фотографии и направлял им своим снимки.

Читайте также:

В США полицейский заявил, что изнасиловал девушку «ненамеренно»

СК: В Москве арестовали учителя, подозреваемого в совращении школьниц

В якутском интернате педагоги десять лет издевались над детьми-инвалидами
#сша
#учитель
#учителя
#социальные сети
#педагоги
#дети
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Сети появилось видео пожара на терминале НОВАТЭКа в Ленинградской области
21 января 2024, 04:50

Фото: iStock/Distortion Media

В Сети появилось видео пожара в Морском торговом порту Усть-Луги Ленинградской области. Соответствующие кадры публикует Телеграм-канал Shot.
На видео запечатлено поднимающееся вверх сильное пламя.



По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, возгорание произошло в терминале компании «Новатек». Отмечается, что персонал был эвакуирован, в результате инцидента никто не пострадал.

Читайте также:

В Южно-Сахалинске из горящего приюта «Пёс и Кот» спасли около 500 животных

SHOT: Рэперов Baby Melo и Badri задержали прямо на концерте в Петербурге

Глава Wildberries Татьяна Бакальчук впервые прокомментировала пожар в Шушарах
#пожар
#видео
#возгорание
#ленинградская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В районе угольного терминала Морского торгового порта слышен взрыв
21 января 2024, 03:34

Фото: iStock/dzika_mrowka

Жители поселка Усть-Луга в Ленинградской области сообщают о взрыве в районе угольного терминала Морского торгового порта, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».
Перед этим о звуках пролетающих беспилотников сообщали жители Кингисеппа (около 35 км от порта). Официальные власти пока не комментировали информацию. Как сообщает источник Mash, перед пожаром были слышны два взрыва. С предприятия эвакуировали около 150 человек.



Что стало причиной возгорания, сейчас устанавливается. В Кингисеппском районе введен режим повышенной готовности. Об этом заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. По его словам, к тушению пожара привлечены силы и средства МЧС и Леноблпожспаса.

Напомним, что 18 января над территорией Ленинградской области ПВО впервые перехватила украинский БПЛА.

Целью атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ на Санкт-Петербург стал нефтяной терминал. Об этом заявил совладелец Петербургского нефтяного терминала Михаил Скигин в беседе с «Коммерсантом». Он выразил благодарность Министерству обороны РФ и президенту страны Владимиру Путину за быструю работу системы противовоздушной обороны, которая успешно перехватила беспилотник, который нёс на себе около трёх килограммов взрывчатки.

Читайте также:
В Ленобласти заявили об отсутствии повреждений из-за сбитого дрона ВСУ
В Петербурге назвали цель атаки украинских беспилотников

SHOT: Беспилотник ВСУ пытался атаковать нефтяной терминал в Санкт-Петербурге


#ленинградская область
#взрыв
#пожар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США учительница пыталась отравить мужа смузи с ландышем
В США учительница пыталась отравить мужа смузи с ландышем — USA TODAY
21 января 2024, 03:01

Фото: iStock/Mindaugas Dulinskas

В США учительницу из штата Миссури обвиняют в попытке убить своего мужа с помощью отравленного смузи. Об этом пишет USA TODAY.
Обвиняемой стала 37-летняя Сара Шеффер, работающая учителем искусства в лютеранской школе.

В полиции округа Джефферсон сообщили, что 16 января правоохранители получили заявление, в котором мужчина обвинил свою жену в попытке его отравить. По его словам, Шеффер подмешивала вещества в еду и напитки на протяжении шести недель. Постепенно у него начали появляться симптомы спутанности сознания, помутнения зрения, сухости во рту, тошноты и усталости.

Пострадавший добавил, что видел дома пакет с надписью «Ландыш». Он также предоставил видео, на котором Сара Шеффер добавляет корни из пакетика в готовящийся смузи.

По словам токсиколога Тима Эванса, если этот ингредиент добавлять в пищу регулярно, то вскоре появляются симптомы отравления. Он отметил, что результат также зависит от части растения. Так, самой токсичной частью ландыша являются корни, заключил специалист.

Читайте также:

В Южно-Сахалинске из горящего приюта «Пёс и Кот» спасли около 500 животных

В Лондоне женщина убила 11-летнюю соседку незаконным средством от клопов

SHOT: Рэперов Baby Melo и Badri задержали на концерте в Петербурге
#женщина
#видео
#пострадавший
#напитки
#мужчина
#симптомы
#заявление
#сша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф