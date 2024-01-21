На борту пропавшего над Афганистаном частного самолета были двое россиян

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Двое граждан России находились на борту пропавшего с радаров над Афганистаном частного самолета. Об этом пишет ТАСС, со ссылкой на оперативные службы.
По предварительным данным, все пассажиры воздушного судна погибли. Отмечается, что самолёт перестал выходить на связь вечером в субботу, 20 января, в момент, когда находился в воздушном пространстве Афганистана.
Пилот воздушного судна накануне сообщал о технических неисправностях. На месте происшествия работают специалисты.
Напомним, пассажирский самолет индийской авиакомпании, который летел в Москву, разбился в горах афганской провинции Бадахшан. На борту самолета находились шесть человек, среди которых были четыре члена экипажа и два пассажира.
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Екатерина Коршунова