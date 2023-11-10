На фанатку Zero People возбудили уголовное дело за драку с ОМОН на концерте

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Правоохранители возбудили уголовное дело против поклонницы группы Zero People за драку с сотрудником ОМОН по статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».
Как сообщает телеграм-канал SHOT, 50-летняя москвичка Наталья Артёмова задержана и находится в отделении полиции, где объясняется за свое поведении.
Вчера, 9 ноября, сотрудники ОМОН сорвали концерт группы в Санкт-Петербурге. Всех посетителей концертного зала уложили на пол и начали проверку документов. Артемова решила поругаться с правоохранителями и дала одному из них пощечину. Она кричала, что заплатила деньги и хочет послушать выступление. Женщина является давней поклонницей Zero People, а точнее их другого проекта Animal ДжаZ.
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Вчера, 9 ноября, сотрудники ОМОН сорвали концерт группы в Санкт-Петербурге. Всех посетителей концертного зала уложили на пол и начали проверку документов. Артемова решила поругаться с правоохранителями и дала одному из них пощечину. Она кричала, что заплатила деньги и хочет послушать выступление. Женщина является давней поклонницей Zero People, а точнее их другого проекта Animal ДжаZ.
«У меня оружие. Ты не понимаешь что ли? Стой на месте!» — ответил ей сотрудник ОМОН и прижал нарушительницу к стене.Чуть позже члены дуэта Zero People извинились перед зрителями за срыв выступления. Они также поблагодарили поклонников за поддержку и пообещали провести концерт в городе в другой день.
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Алина Юрчак