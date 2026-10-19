На федеральной трассе фура перевернулась и парализовала движение
На федеральной автодороге «Байкал» в Шелеховском районе Иркутской области грузовой автомобиль опрокинулся, парализовав проезд. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.
Инцидент произошел возле поселка Глубокая. По данным источника, водитель большегруза не справился с управлением на первом гололеде. В результате ДТП приняли решение запретить движение всех видов транспорта на указанном участке.
Как отмечается в публикации, проезд будет невозможным до тех пор, пока фуру не уберут с дороги. Объездных путей нет.
На опубликованных кадрах видно, что опрокинувшийся грузовик полностью перекрыл проезжую часть и повредил дорожное ограждение. На место происшествия прибыли спасатели. По предварительным данным, водитель фуры не пострадал.
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