На федеральной трассе фура перевернулась и парализовала движение

19 октября 2026, 12:02

Mash: На трассе «Байкал» фура перевернулась и парализовала движение

Фото: istockphoto/Aziz Shamuratov

На федеральной автодороге «Байкал» в Шелеховском районе Иркутской области грузовой автомобиль опрокинулся, парализовав проезд. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.